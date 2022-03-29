Леон Краузе накинувся в AMLO за критику художників: «Він думає, що переможе, розділивши»

Музиканти, актори та інші художники були частиною недавнього вірусного відео , яке викликало великі суперечки щодо висловлювань, які вони випустили проти будівництво поїзда Майя на південному сході Мексики, що, запевнили вони, означає екологічну трагедію.

Запис включав персонажів, що мають велике значення в мексиканській аудиторії, такі як Еудженіо Дербез, актор; Рубен Альбарран, вокаліст Café Tacvba; Наталія Лафуркад, співачка; Кейт дель Кастільота Омар Чапарро, актори; і, нарешті, захисник прав тварин Артуро Іслас.

Андрес Мануель Лопес Обрадор, президент Мексики, не зайняв багато часу, щоб прокоментувати це питання, заявивши, що їх продали художники , які нібито отримували гроші за появу у короткому кліпі соціальної організації.

Під час однієї зі своїх ранкових конференцій з Національного палацу в столиці країни глава федеральної виконавчої влади вважав, що цепсевдоекологи, консерватори та п'яті, які агітували проти свого уряду.

AMLO назвав знаменитостей «псевдоекологами» (Фото: Cuartoscuro)

Це змусило більше особистостей, не тільки художників, але й журналістів, оглядачів, аналітиків тощо, приєднатися до захисту своїх друзів та проти так званого поїзда майя, однієї з флагманських робіт президента, разом з НПЗ «Дос Бокас» та міжнародним аеропортом Феліпе Анджелес.

Такий випадок був журналіст Леон Краузе, який виявився одним з найзатятіших критиків уряду Андреса Мануеля та Четвертої Трансформації, яку він здійснив зі свого офісу всередині Національного палацу.

Через свою останню колонку для Ель Універсалвін вважав, що прохання припинити цей тип нападу на його мандат на чолі країни є «симптоматикою токсичної динаміки його уряду».

Серед зловживань, які вчинив AMLO, на думку журналіста, ігнорує траєкторію тих, хто вимагає від нього, таких як Рубен Альбарран та Офелія Медіна, яких він вважав особливо захисниками навколишнього середовища та бійцями народів, які їх потребують.

Журналіст Леон Краузе виступив на користь художників, які напали на поїзд Майя (Фото: Instagram/LeonKrauze)

Це, сказав Краузе, може дискваліфікувати репутацію критиків, таким чином викривши політиків за 4 квартал, громадську думку, і навіть соціальні мережі та «інші інструменти поляризації».

Все вищесказане, за його словами, може бути частиною системи, яка «отруїла громадське обговорення», де президент сприймає кожне слово або вимагає свого уряду як війну, де діалог, нюанс чи концесія заборонені.

Журналіст зазначив, що, як приклад, достатньо побачити список персонажів, яких піддався критиці або нападу AMLO за їхні заяви щодо 4-го кварталу, від політиків та іноземних президентів, до активістів, феміністок, бізнесменів, батьків онкохворих дітей, серед багатьох інших.

Фонатур представляє остаточну обробку поїзда майя, одного з мегапроектів адміністрації Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) (Фото: Twitter/ @TrenMayaMX)

З цієї причини ведучий Univision сказав, що стало зрозуміло, що стратегія Лопеса Обрадора - це поляризація «як виборчий політичний інструмент», додавши, що «він вважає, що вона виграє шляхом поділу, незалежно від витрат на суспільство, яким він керує».

Нарешті, він додав, що такі співрозмовники цінні і необхідні, особливо якщо говорити про свою важливу кар'єру або роботи, незважаючи на те, що говорить президент або хоче ігнорувати їх.

Поки деякі художники переглянули коментарі Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, таких як Гаель Гарсія, та актора Еудженіо Дербеса, який сказав, що «він не отримує жовтих конвертів», посилаючись на скандал брата президента.

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