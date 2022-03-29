Кенія Лопес Рабадан поїхав до АІФА і зазначила її недоліки: «Відсутність планування»

У день інавгурації міжнародного аеропорту Феліпе Анджелеса (AIFA) на авіабазі Санта-Люсія, штат Мексика, було оголошено, що приміщення аеропорту відвідало понад тисячу гостей, включаючи політиків.

У зв'язку з цим сенатор Кенія Лопес Рабадан повідомила через соціальні медіа, що відмовилася від запрошення, але пообіцяла повернутися на власні ноги, щоб розслідувати та спостерігати за всім навколо будівництва самостійно.

Це було 28 березня 2022 року, коли Рабадан з'явився на об'єктах АІФА, згідно з його останніми публікаціями в соціальній мережі Twitter, де він зробив деякі зауваження про це.

За словами сенатора, вона мала діалог із співробітниками Секретаріату національної оборони протягом приблизно п'яти годин, коли вони пояснили, серед іншого, що 74,5 мільярда було вкладено в будівництво АІФА до цих пір, а ще є 4 мільярди.

(Фото: Твіттер/ @kenialopezr)

До цих цифр Лопес Рабадан додав вартість скасування міжнародного аеропорту Нью-Мексико Texcoco, що дало б загалом понад 400 мільярдів песо.

«90 630 мільйонів песо ще не виплачено за облігації, розміщені для побудови Texcoco, які повинні бути виплачені протягом наступних 20 років. Це питання, яке SHCP має терміново вирішити, тому що в іншому випадку вони продовжуватимуть викидати гроші мексиканців», - додав він у своїй нитці.

Тоді він запевнив, що насправді немає недоліків у реконструкції та будівництві, проведеному Седеною, оскільки це, скоріше, відсутність планування, підключення, пасажирів та авіакомпаній з наміром створити Сент-Люсію як їх нове місце для в'їзду та виїзду.

Фото: ІНАХ

Згідно з повідомленнями з перших рук, отриманих сенатором Партії національних дій (PAN), метою є досягнення точки беззбитковості, встановленої у 5 мільйонів пасажирів, що, написала вона, «в короткостроковій перспективі неможливо».

Він також повідомив, що саме до знаменитої диспетчерської вежі пережила кілька суперечок, включаючи те, що вона тонула або що це чуека, яку заперечувало президентство республіки.

Кенія Лопес Рабадан пояснила, що контролери польотів Навігаційних служб у повітряному просторі Мексики мають першокласне обладнання, «але без повітряного руху мало корисного», - сказав він.

Нарешті, він запевнив, що представив менеджерам АІФА загалом 20 конкретних питань, на які, як він сподівається, незабаром дадуть відповідь, «щоб мати можливість повідомити жителів Мексики про цю роботу».

Кенія Лопес Рабадан (Фото: Куартоскуро)

Нещодавно сенатор повідомила все про свій візит до AIFA, і через свої соціальні мережі розкритикувала бюджет, присвячений будівництву «нової примхи» AMLO, вартості транспорту для його досягнення та що можна було зробити з виділеними на нього ресурсами.

Пізніше з однієї з доріг, що знаходяться в АІФА, він зазначив, що все ще працює персонал, який працює над роботою, оскільки він показав деякі зображення деяких працівників, які видаляють землю та камінь.

Нарешті, сенатор PAN зазначив, що AIFA не має відповідного визнання міжнародних рейсів, оскільки у вівторок були зафіксовані лише рейси до Гвадалахари, Монтеррея, Тіхуани, Канкуна та Мериди.

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