Журналіст напав з боку радикальної групи після протестів під Конгресом

Напади на пресу тривають. Цього понеділка, 28 березня, на журналіста з Латини (2 канал) напав на незнайомця, який був частиною протесту проти Педро Кастільо.

Цей хлопець, одягнений у чорну футболку та капелюх, тримав у руці жовтий прапор і використовував палицю, що тримає цей банер, щоб вдарити пресі людини по голові.

Хоча деякі колеги вказували на поліцію, яка напала на журналіста, АЕС проігнорувала і відпустила його, навіть поставивши бар'єр для преси від просування.

Варто зазначити, що латинський репортер висвітлював протест за межами Конгресу Республіки, а рух осуду проти глави держави обговорювалося.

Людина преси йшов найнормальнішим чином, навіть на зображеннях на каналі N можна побачити, що він ні в якому разі не підходить до них або просто дивиться на них, незважаючи на це, чоловік нападає на нього несподівано.

Варто зазначити, що це не перший раз, коли ці радикальні групи напали на журналістів під час різних протестів. Кілька разів було зафіксовано, як ці групи жорстоко поводиться з пресою.

В інший час протестувальники почали кидати монети та бананові пілінги, тому правоохоронним силам довелося створити поліцейський кордон для тих, хто за і проти руху протистояти.

10ФРАЗ ПЕДРО КАСТІЛЬО ПІД ЧАС

-«Я ніколи не зроблю чистий аркуш законності і продовжуватиму всіма силами боротися, щоб закріпити інституційність».

-«Протягом цих місяців я зустрічався зі своїми людьми, відчував їх прихильність і визнання. Я також чув дуже суворі скарги та критику мого керівництва, які я слухаю і сприймаю зі смиренням».

-«Розкручена вакансія пов'язана з причиною постійної моральної недієздатності. Всім відомо, що він не містить жодного елемента, який підтримує його достовірно, оскільки це компіляція версій сектора преси».

-«Я запитую, як можливо, що я маю намір звинувачувати і покарати за дії третіх осіб? Це як ніби Паула фоли, а Олена покарана».

-«Крім того, факт, який привернув потужну увагу, полягає в тому, що рух був складений головним чином з урахуванням упереджених, суперечливих та непідтверджених журналістських звітів».

- «Цей рух є найкращим прикладом того, як медіа суд зумів отримати дозвіл на вакансію».

-«Перуанський народ, давайте працювати разом для боротьби з справжніми ворогами батьківщини, корупція, бідність, дискримінація, нерівність, невпевненість громадян, насильство над жінками - лише деякі з них».

-«Сьогодні вдень мене судитимуть ви, всупереч тому, що оголосили мої недоброзичливці, я особисто здійснив свій захист, посилений правдою, яку я викриваю».

-«Відмова від цієї вакансії не означає, що питання далі не досліджуються. Зовсім навпаки. Ми готові продовжувати співпрацювати з відповідними розслідуваннями та органами».

-«Конгресмени, я прошу вас проголосувати за демократію, проголосувати за Перу, проголосувати проти нестабільності».

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