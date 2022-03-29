Джайр Болсонаро був виписаний після ночівлі госпіталізованого через нездужання

FILE PHOTO: Brazil's President Jair Bolsonaro looks on during a welcome ceremony to receive the Brazilians and foreigners evacuated from Ukraine during the mission of repatriation, at the Brasilia Air Base, in Brasilia, Brazil March 10, 2022. REUTERS/Adriano Machado/File Photo

Президент Бразилії Джаїр Болсонаро покинув лікарню збройних сил Бразиліа у вівторок вранці після ночівлі в лікарні через нездужання, заявив його міністр зв'язку.

«Доброго дня з чудовими новинами. Президент був звільнений, і він дуже хороший», - написав Фабіо Фарія, керівник відділу комунікацій, у своєму акаунті в Twitter.

67 років Болсонаро зазнав різних ускладнень внаслідок ножової рани, яку він отримав у 2018 році, коли на нього напали посеред натовпу під час вуличної кампанії в південно-східному штаті Мінас-Жерайс.

Президентбув госпіталізований у понеділок для медичних оглядів, за словами федерального депутатаМаркоса Перейрипід час церемонії в понеділок ввечері, в якій президент очікувався і не зміг з'явитися.

Через напад в 2018 році правитель переніс не менше чотирьох операцій, включаючи розміщення і подальше видалення мішка колостоми, що зробило його більш схильним до кишкових розладів.

Секретаріат президентських комунікацій не відповів на кілька запитів про інформацію інформаційного агентства AFP про стан здоров'я президента.

У січні Болсонаро був госпіталізований на два дні в Сан-Паулу для кишкової непрохідності. У той час медична команда, яка слідує за президентом з 2018 року, заявила, що проблема була викликана погано пережованою креветкою і виключила проведення нової операції.

(З інформацією від AFP)

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