Джаїр Болсонаро звільнив президента Petrobras після періодичного зростання цін на паливо

Президент Бразилії Джаїр Болсонаровирішив в понеділок змінити президента державної компанії Petrobras Жоакім Сільва e Lunaпід сильним тиском від повторюваного зростання цін на паливо.

Інформація, просочена бразильською пресою, була підтверджена ввечері Міністерством шахт та енергетики, яке запропонувало економісту Адріано Піресуз більш ніж трьома десятиліттями в енергетичному секторі, як кандидата на його заміну.

Призначення має бути затверджено Радою директорів державної компанії 13 квітня, повідомили в міністерстві.

Міністерство також запропонувало бізнесмену та інженера Родольфо Ландиму, який працював у державній нафтовій компанії більше двох десятиліть, очолити Раду директорів компанії. Ландимє президентом Фламенго, найпопулярнішого футбольного клубу Бразилії.

Болсонаро призначив Сільву е Луну, генерала армійського резерву, у лютому минулого року, також незадоволений на той час постійним зростанням цін, застосовуваним державною компанією, яку потім очолював поважний економіст Роберто Кастелло Бранко.

Президент давно критикував цінову політику державної компанії, яка встановила серйозні підвищення слідом за міжнародною ціною сирої нафти, що спричинило інфляцію, що дуже згубно впливає на її популярність перед тим, як домагатися переобрання в жовтні.

Напочатку березня Petrobras застосував зростання ціни на бензин на 18,8% і 24,9% до ціни на дизельне паливо в умовах «глобального зростання цін на нафту і нафтопродукти в результаті війни між Росією та Україною».

Акції Petrobras впали на 2,63% на закриття фондової біржі Сан-Пабло в понеділок.

Люди ходять перед штаб-квартирою бразильської державної нафтової компанії Petrobras, в Ріо-де-Жанейро, Бразилія (REUTERS/Серхіо Мораес/Архів)

«Це не зміниться багато»

Для економіста Алекса Агостіні, від консалтингової фірми Austin Rating, « ці зміни в управлінні компанією не хороші. Це ознака того, що щось не так».

«Але для ринку це не зміниться. Якщо буде підтверджено, що новим президентом стане Адріано Пірес, фахівець у сфері нафти і газу, що принесе стабільність на фінансовий ринок», тому що він навряд чи втрутиться в цінову політику Petrobras, повідомив Агостіні інформаційному агентству AFP .

Кандидат економічних наук з Паризького XIII університету, він, серед іншого, був радником генерального директора Національного агентства з нафти, природного газу та біопалива, а також є засновником та директором Бразильського центру інфраструктури (CBIE), консалтингової фірми, що спеціалізується на енергетиці.

Пірс виступає за цінову політику, яку проводить державна компанія.

В інтерв'ю CNN Brazil після збільшення на початку березня він заявив, що «не було можливості Petrobras не підвищувати ціни, тому що розрив цін між внутрішнім і зовнішнім ринками був занадто великим».

«Ця різниця почала викликати ризик дефіциту в Бразилії. Країна імпортує 30% від того, що споживається в нафтопродуктах. Якщо розрив занадто великий, ніхто не має значення, і запаси вже закінчилися», - сказав він.

Petrobras, мажоритарним акціонером якої є держава, закрив 2021 рік з рекордним прибутком 19 875 мільйонів доларів (106,668 млн доларів США).

Згідно з останнім опитуванням консалтингової фірми Datafolha в березні, 75% бразильців вважають, що уряд має «велику» або «якусь» відповідальність за інфляцію, яка впливає на кишеню сімей.

Це ж опитування вказує на те, що ультраправий президент програє у можливому другому раунді колишньому лівому президентові Луїсу Інасіо Лулі да Сілві (2003-2010), на різницю 21 бал (55% до 34%).

(З інформацією від AFP)

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