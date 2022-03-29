«Це етап, в якому ми любимо бути»: Баррос Шелотто, як «суддя» між Колумбією та Перу

Чи виграє колумбійська команда репехаж на ЧС-2022 , залежить 50% від того, що робить Парагвай в матчі проти Перу. Тим, хто очолює Рейнальдо Руеда, буде не використовувати, щоб перемогти Венесуелу, якщо ті, хто очолює Тигра Гарека, побили гуарані в Лімі.

Хоча Парагвай більше не може бути присутнім на заході чемпіонату світу, його технічний директор Гільєрмо Баррос Шелотто, який тільки починає процес протягом наступних чотирьох років, запевнив, що його лідери будуть професіоналами і вийде шукати перемоги над Перу. Для нього мотивує те, що половина квоти Conmebol залежить від роботи, виконаної на суді 29 березня. Нижче наведені деякі його заяви на прес-конференції.

Хоча деякі можуть подумати, що команда, яка вже була ліквідована, не буде грати в ієрархії в завершальному матчі відбіркових матчів, аргентинський тренер, який очолює Парагвай, стверджував, що вони будуть нести відповідальність і буде прагнути взяти три очки.

Баррос Шелотто навіть виховав самий останній матч Парагваю, в якому, також вже ліквідований, він обіграв Еквадор, вже кваліфікований, три голи до нуля. Однак найсвіжіша статистика відвідування загону інків не на їхню користь: у 2000 році оцінка була Перу 2:0 Парагвай; у 2003 році Перу 4-1 Парагвай; у 2007 році Перу 0-0 Парагвай; у 2011 році Перу 2-0 Парагвай; а в 2015 році Перу 1-0 Парагвай.

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«Я думаю, що це можливість, яку ми маємо показати, де ми стоїмо. Проти Еквадору ми грали в гарну гру, виправили багато речей і почали щось будувати, щоб їх потроху хвилювали. Чим кращих суперників ми можемо знайти на своєму шляху, тим краще буде. Очевидно, ми повинні продовжувати будувати команду потроху», - додав він.

1. Бразилія: 42 бали (+31).

2. Аргентина: 38 балів (+19).

3. Еквадор: 25 балів (+8).

4. Уругвай: 25 балів (-2).

5. Перу: 21 бал (-5).

6. Колумбія: 20 балів (0).

7. Чилі: 19 балів (-5).

8. Парагвай: 16 балів (-12).

9. Болівія: 15 балів (-15).

10. Венесуела: 10 балів (-19).

Всі матчі будуть зіграні одночасно, о 18:30 (колумбійський час). Ла-Триколор відвідає Венесуелу в Гайані, а найбільшим падінням стартової заробітної плати стане Хуан Гільєрмо Куадрадо, який втратить зобов'язання через накопичення жовтих карток. За словами Рейнальдо Руеди, на його місці могли грати Матеус Урібе, Джефферсон Лерма або Вільмар Барріос.

Перу проти Парагваю

Еквадор проти Аргентини

Венесуела проти Колумбії

Чилі проти Уругваю

Болівія проти Бразилії.

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