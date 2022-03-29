Корінні народи закликають армію припинити «помилкові спрацьовування» в Пуерто-Легізамо, Путумайо

15-12-2019 Colombia.- Colombia abre la puerta a la entrega voluntaria de criminales del Clan del Golfo. El Gobierno de Colombia ha presentado este sábado la Ruta de la Legalidad, un plan para la entrega voluntaria de miembros de grupos armados ilegales dirigido principalmente al Clan del Golfo, cuyo líder, alias 'Otoniel', fue detenido hace una semana. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA JEP

Національна організація корінних народів Колумбійської Амазонки (OPIAC) закликала Національну армію до вбивства мирних жителів у вигляді «помилкових спрацьовувань». Заявинадійшли після того, як Міністерство оборони підтвердило нейтралізацію 11 передбачуваних членів дисидентів FARC та захоплення чотирьох інших у муніципалітеті Пуерто-Легуїзамо, Путумайо.

Факти були представлені 28 березня і були підтверджені міністром оборони Дієго Молано. «Завдяки наступальним операціям громадських сил, які продовжують розвиватися, проти дисидентів FARC ми нейтралізували 9 злочинців - цифру, яка пізніше піднялася до 11 - і захопили ще 4 в Пуерто-Легуїзамо, Путумайо», - написав чиновник у Twitter.

Національна армія, зі свого боку, запевнила, що з чотирьох передбачуваних членів, які потрапили в полон, є жінка в стані вагітності, яку перевели до медичного центру. Утой час як Офіс Генерального прокурора нації здійснює судовий розгляд чотирьох ув'язнених.

Хоча це було офіційне повідомлення від влади, OPIAC вважає, що надана інформація «не відповідає дійсності».

У документі, представленому організацією, вони цитують ЗМІ Андреса Пренса, в якому вони опитали родичів померлого: «Вони вказують, що армія прибула до села, де деякі жителі району тримали базар у комунальній будці, прилеглій до футболу поле, яке використовують сусіди. Що ця діяльність полягала в тому, щоб зібрати кошти для задоволення потреб того ж села», - йдеться у скарзі.

Вони також вказали, що серед убитих людей є корінний авторитет і губернатор народу КітчваПабло Пандуро Кокінче. «Як видно, серед жертв протиправної поведінки силових структур також є батьки, активний губернатор корінних народів», - додали вони.

З цієї причини Координація прав людини Національної організації корінних народів Колумбійської Амазонки (OPIAC) склала список запитів до різних національних та міжнародних організацій.

Національнаармія попросила негайно припинити «вбивство через модальність помилкових спрацьовувань цивільного населення муніципалітету», особливо тих, хто проти корінного населення та їх влади. Тим часом він попросив Міністерство оборони відкликнути заяви, наведені минулого понеділка, і «уточнити, що вбиті люди були не партизанами, а цивільними жителями».

Щодо претензій Молано, корінні народи закликали Генеральну прокуратуру ініціювати дисциплінарне розслідування всіх посадових осіб, які брали участь у заходах, включаючи міністра оборони.

З іншого боку, OPIAC попросив Генеральну прокуратуру розслідувати «реальні умови, в яких сталася різанина, здійсненна національною армією». У свою чергу, він закликав Корпус технічного розслідування (CTI) «гарантувати об'єктивне розслідування і гарант права», - написали в організації. Щоб ланцюг опіки був захищений, а зміна місця події силовиками не допускається».

Нарешті, він звернувся до допомоги Міжнародних агентств та правозахисних організацій включити події, оскаржені в денонсації звітів про ситуацію в Колумбії в DD. HH. Вони також закликали «видавати запити до державних установ щодо розслідування фактів» і таким чином знайти відповідальних.

Слід нагадати, що Спеціальна юрисдикція за мир (JEP) налічує понад 6402 випадки помилкових спрацьовувань , які сталися під час конфлікту аж до 2016 року.

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