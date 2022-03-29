INAI буде досліджувати FMF для Fan ID для входу на стадіони

Трагедія, що сталася на стадіоні Корредждора в Керетаро, призвела до реалізації змін, які сприяла Мексиканська федерація футболу (FMF) для пошуку безпеки вболівальників. Одним з найважливіших буде використання Fan ID.

Цей реєстр працює з персональними даними, наданими учасниками, а також їх фотографією та їх квитком, а також використанням розпізнавання обличчя та біометричних даних для, які постійно критикуються за простоту, з якою інформація кожної людини може бути отримана.

З цієї причини Національний інститут прозорості, доступу до інформації та захисту персональних даних (INAI) 22 березня поінформував ФМФ цейаспект і закликав його виконувати протокол безпеки відповідно до положень Федерального закону про захист персональних даних у володінні фізичних осіб (LFPDPPP).

Однак Федерація проігнорувала і не повідомила федеральному агентству, тому ініціювала розслідування за посадою щодо впровадження Fan ID, яке було піднято з січня минулого року.

IANAI насторожував FMF про небезпеку Fan ID з 22 березня (Фото: INAI)

ФрансіскоХав'єр Акунья, комісарINAI, сказав, що розуміє використання цього реєстру перед грою, алезазначив, що вони схильні до порушення протоколів безпеки. Крім того, він сказав, що у нього є вимоги, такі як розпізнавання обличчя, які не мають оптимальних параметрів для захисту безпеки вентилятора.

«Справа в тому, що Федерація ніколи не приходила до INAI , щоб викрити цю ситуацію , вона ніколи не сказала нам: «Гей, ми хочемо це реалізувати, що ми робимо? Розкажіть, допоможіть нам», нічого. Стільки очікувань, стільки занепокоєння, важливість цієї справи почала зростати. Тоді, на жаль, у Федерації також заявили, що збираються застосовувати розпізнавання обличчя для вступу, а також для неповнолітніх. Маючи стільки таких заяв, INAI розпочав розслідування за посадою, яке зараз триває», - сказав чиновник в інтерв'ю ESPN.

Акунья була пронизана розпізнаванням обличчя і попередила, що «вони дозволяють багато додаткових застосувань тому, хто прагнув їх отримати». Вінтакож нагадав, що цей метод отримання біометричних даних заборонено «застосовувати до третіх осіб, навіть якщо вони мають певні знання про те, що з ним станеться».

Пізніше він назвав цю вимогу «небезпечною» і стверджував, що її не можна використовувати для будь-якої реєстрації присутніх на масових заходах.

Федерація шукає більших заходів безпеки, щоб уникнути трагедії, такої як стадіон Корреідора (Фото: EFE/Себастьян Лауреано Міранда)

«Розпізнавання обличчя все ще є дослідженням знахідки, щоб відкрити ваші вхідні двері, для питань, які обмежені заголовками. Розпізнаванняобличчя - це поле, яке можна прокоментувати як небезпечне, а не з будь-якого типу причини, чи можна буде без причини або без причини звертатися до тисяч потенційних учасників», - сказав він.

Нарешті, він класифікував цю вимогу як «розумну», оскільки є й інші , такі як арки безпеки, реєстрація місця та використання камер, але він нагадав, що врешті-решт ті, хто бере участь у срібуванні, повинні заявити, в якій якості вони брали участь.

Поки що федерація футболу Мексики не позиціонувала себе в цьому плані, але сам Хав'єр Акунья заявив, що разом з владою Liga Mx він просив зустріч з INAI для обговорення цього питання.

«Це не займе багато часу, тому що зрозуміло, що Мексиканська федерація, Ліга, клуби хочуть зустрітися, і вони надсилають нам повідомлення, добре, тому що таким чином ми можемо допомогти їм зробити все добре в решті-решт», - сказав він.

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