У своєму звіті про оборонну стратегію США визначили Китай своїм «найважливішим стратегічним конкурентом»

Уряд президента США Джо Байден представив у понеділок бюджетний законопроект у 5,79 трлн доларів, при цьому збільшення витрат на оборону збігається з війною в Україні, яку він хоче фінансувати шляхом підвищення податків на корпорації і найбагатших.

У своїй пропозиції на 277 сторінок Білий дім закликає Конгрес затвердити до 2023 фінансового року, який розпочнеться наступного жовтня, бюджет у розмірі 5,79 трлн доларів, що перевищує 5,85 мільярда доларів у 2022 році.

Загалом уряд США хоче виділити на оборону 813 мільярдів доларів, збільшившись на 4% у порівнянні з 2022 фінансовим роком, з яких 31 мільярд доларів буде на нові витрати.

Президент США Джо Байден (Reuters/Генрі Ніколс)

Для війни в Україні та зміцнення східного флангу НАТО Адміністрація Байдена прагне виділити $6,9 млрд для того, щоб «протидіяти» російському вторгненню на українську територію.

У своїй заяві Байден закликав продовжувати витрачати на «агресію» президента Росії Володимира Путіна щодо України, «за підтримки США економічних, гуманітарних та безпекових потреб Києва».

На наступній прес-конференції президент підкреслив, що збільшення витрат на оборону пов'язано з тим, що «світ змінився» через конкуренцію з боку таких країн, як Китай і Росія, що потребуватиме інвестицій проти кібератак і нових потужностей в космосі, включаючи гіперзвукові ракети.

«Це буде одна з найбільших наших інвестицій в національну безпеку», - сказав Байден.

«Кількість двох» Міністерства оборони США Кетлін Хікс заглибилася в цей момент, заявивши, що Китай є головним стратегічним конкурентом Сполучених Штатів і поставив Росію «серйозну загрозу світовому порядку» через її «неспровоковане вторгнення» та «порочну тактику».

Міністр оборони Ллойд Остін в Болгарії (REUTERS)

На прес-конференції Хікс зазначив, що стратегія США базуватиметься на «стримуванні», причому Китай як його «найважливіший стратегічний конкурент».

« Китайська Народна Республіка має військовий, економічний і технологічний потенціал, щоб кинути виклик міжнародній системі та нашим інтересам всередині неї», - сказав він , додавши, що іншими «наполегливими загрозами» є Північна Корея, Іран та «насильницькі екстремістські організації».

«Захищати Батьківщину; поступитися місцем зростаючої багатодоменної загрози, яку представляє Китай; стримувати стратегічну атаку; стримувати агресію, готуючись до переважання конфлікту, коли це необхідно; пріоритетність викликів Китаю в індо-Тихоокеанському регіоні; виклик Росії в Європі та побудова стійких спільних сил і оборони екосистема», - детально розказував він про пріоритети США.

«Так само наш бюджетний запит робить інвестиції, які підтримують Європейське командування США та поглиблюють нашу рішучу відданість НАТО. Миоптимізуємо спроможність реагування Об'єднаних сил, надамо допомогу Києву через Українську ініціативу сприяння безпеці та посилимо програми співпраці», - підкреслив він.

Літак армії США, що перевозив солдатів після прибуття в аеропорт Жешув-Ясьонка (REUTERS/Куба Стезицький)

Хікс також пояснив, що бюджет «забезпечує Департамент ресурсами для підтримки та зміцнення Об'єднаних сил», а також «розгортання надійних сил для бою сьогодні» і одночасно готується «до загроз майбутнього».

(З інформацією від EFE та EuropaPress)

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