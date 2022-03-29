Як активувати секретну камеру WhatsApp

06/06/2018 Logo de WhatsApp POLITICA INTERNACIONAL Silas Stein/dpa

WhatsApp має опцію, яка дозволяє активувати «секретну камеру». Цеінструмент для створення ярлика цієї служби, щоб робити знімки та завантажувати їх безпосередньо в стани або ділитися ними в чатах. Слід зазначити, що ця альтернатива доступна тільки для Android.

Якактивувати приховану камеру

Є два варіанти. Один з них вимагає натискання на будь-яке вільне місце на головному екрані протягом декількох секунд, поки в нижньому полі не з'явиться термін Віджети.

При натисканні на шпалери домашнього екрану з'являються віджети

Вона натискається там і з'явиться список додатків, в тому числі WhatsApp. Ви повинні увійти туди, і ви побачите значок камери. Цей параметр слід вибрати, і буде створено ярлик для цього інструмента.

Опція камери додається як ярлик

Іншаальтернатива - затиснути піктограму WhatsApp, поки не з'явиться термін Віджети, і там виберіть камеру, щоб зробити вищезгадане сталося.

Що станеться, якщо ця опція не знайдена? Одназ ймовірностей полягає в тому, що немає оновленої версії програми. Щоботримати доступ до останньої редакції цієї послуги, вам потрібно перейти до Google Play, шукати WhatsApp і натиснути кнопку, яка говорить «оновити». Якщо ця кнопка не з'явилася, і ви бачите тільки опцію «відкрити», то це означає, що остання версія платформи вже встановлена.

WhatsAppперестане працювати над деякими стільниковими телефонами наприкінці березня

Докінця березня будуть мобільні телефонипід управлінням iOS9 або більш ранніх версій,Android4.04 або більш ранніх версій, а також pre-KaiOS 2.4 випуски більше не бути сумісним з WhatsApp . Це пов'язано з оновленням системи, яке служба обміну повідомленнями робить щороку.

«Як і інші технологічні компанії, щороку ми визначаємо, які пристрої та програмне забезпечення є найбільш застарілими і маємо найменшу кількість користувачів, щоб вирішити, що ми припиняємо підтримувати. Можливо також, що ці пристрої не мають останніх оновлень безпеки або функціональності, необхідного для запуску WhatsApp», - пояснює офіційний блог служби.

Зміни завжди починаються в січні і завершуються в кінці березня. Якдізнатися, яка операційна система має ваш мобільний телефон? Для iPhoneперейдіть в Налаштування/Загальні, а потім натисніть «Інформація». Ось так буде виглядати версія програмного забезпечення, встановленого на вашому комп'ютері.

Увипадку з Androidвам потрібно перейти до Налаштування або Налаштування, а потім торкнутися там, де написано«Про телефон», і вибрати «інформація про програмне забезпечення». Це маршрут у загальних рисах, хоча можуть бути деякі варіації залежно від моделі та марки мобільного телефону.

З іншого боку, WhatsApp заздалегідь повідомляє користувача, коли їх операційна система більше не буде сумісноюі нагадує їм у різних випадках оновити її.

Створенняунікальних стікерів

WhatsApp недавно запропонував нову опцію, яка дозволяє створювати стікери з платформи, не вдаючись до сторонніх сервісів.

Цей інструмент доступний на WhatsApp Web і WhatsApp Desktop для Windows. Після створення наклейки його можна зберегти, а також використовувати в мобільній версії.

Після вибору фотографії відобразиться меню інструментів для її редагування

Перший крок - відкрити WhatsApp Web або версію Windows і увійти в чат. Потім натисніть піктограму кліпу, і тоді з'явиться меню, де ви повинні вибрати те, що ви хочете надіслати. Тамви повинні вибрати варіант, який говорить «Наклейка».

Це відкриє вікно, і вам доведеться вибрати фотографію, яку ви хочете використовувати для створення потрібної графіки. Це може бути будь-який тип контенту, який був завантажений на ваш комп'ютер або власні фотографії.

Вибравшифотографію, ви побачите, що у верхньому полі буде ряд інструментів для створення наклейки: ви можете малювати, обрізати, обертати або писати на зображенні. До нього також можна додати емоджи. Це дуже простий інтерфейс, і весь процес дуже інтуїтивно зрозумілий. У ньому також є кнопка для внесення та інша для скасування змін.

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