Уряд Сантандера заперечує, що вони не були соціалізовані в дослідженні впливу на навколишнє середовище

Через кілька годин після того, як стало відомо, що Національний орган ліцензування навколишнього середовища (ANLA) надав Ecopetrol ліцензію на початок пілотного проекту Kalé fracking, в Пуерто-Вільчес (Сантандер) місцева влада повідомила, що вони не були соціалізовані з дослідженням впливу на навколишнє середовище. Крім того, вони зазначають, що ініціатива була схвалена, хоча це не рекомендується.

Пілотний проект Kalé Research (PPI) має на меті зібрати технічну, екологічну та соціальну інформацію, результатами якої може стати сценарій, який дозволяє реалізувати фраккінг як практику розвідки нафти в країні. Цей проект, затверджений в Пуерто-Вільчесі, передбачає буріння 200футовий (60,96 метрів) свердловини, яка матиме траєкторію до 4000 футів або 1,219 кілометрів.

суб'єкти, пов'язані з проектом, гарантують, що fracking проекти мають всі необхідні заходи для того, щоб ініціатива не залишила впливу на навколишнє середовище і, навпаки, принести користь громаді. Так само вони вказали, що не зрозуміло, чому є ті, хто хоче торпедити процес.

Незважаючи на ці заяви, уряд і навіть жителі Пуерто Вілчес наполягали на екологічному збитті, який може призвести до цього проекту. Вони вказали, що район Магдалени Медіо є одним з найважливіших у країні, і вони побоюються, що місцева фауна та флора постраждають, що, в свою чергу, вплине на їх основну економічну діяльність.

Варто зазначити, що Екологічна обсерваторія муніципалітету вказала, що їм не було зрозуміло пілота експлуатації, і заперечували, що вони давно намагаються знати інформацію, але доступу до матеріалу не було. Вони сказали, що повинні збирати дані самостійно і знайшли тривожні змінні, які можуть вплинути на населення.

«Однак з Альянсу вільного Fracking ми проаналізували дослідження впливу на навколишнє середовище зі 100 організаціями, виявивши кілька недоліків, таких як наслідки для охорони здоров'я, оскільки немає ясності щодо компенсації, яка буде зроблена», - сказала Луїза Акунья, член обсерваторії.

Екологічна обсерваторія прокоментувала, що інші наслідки чи наслідки, згідно з дослідженнями, проведеними університетами інших країн, становлять шкоду, яку зазнає екосистема, починаючи забруднення джерел води рідинами, які повинні бути використані, крім мікросейсмічності (руху які зустрічаються в грунтах). характеризуються невеликими розривами землі, близько до її поверхні).

На додаток до цього, секретар навколишнього середовища в Сантандері запевняє, що існує ризик того, що громади будуть порушені внаслідок цієї практики.

«Потенційний ризик, з яким стикаються громади, змушує нас вжити заходів щодо пом'якшення наслідків, щоб уникнути присутності акторів, які поширюють збройне насильство проти прекурсорів або недоброзичливців цього проекту», - сказав Сармієнто.

Незважаючи на побоювання та протидію, які були зроблені, PPI Kalé буде рухатися вперед. Уряд Сантандера зазначив, що вони очікують, що copetrol «відповідатиме всім протоколам непередбачених ситуацій, технологіям з мінімальним впливом та надійного розкриття інформації на столах участі громади».

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