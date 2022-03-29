«Джанлука Лападула - гравець, який виділяється в найважливіших матчах», - каже його колишній тренер Пескари

Близько 7 років тому Джанлука Лападула носив сорочку Пескари Кальсіо 1936 року, де він забив найбільше голів (30 ) в 44 матчах. Ця команда змінила його життя і взяла поворот на 180 градусів, оскільки, будучи бомбардиром, заробила його підписати на потужний Мілан AC.

Нинішній нападник збірноїперу Джанлука Лападуламав у Массімо Оддо тренер, який вивів свою підбиральну сторону. м'яч, що з'єднує 'Лапаголь' надув сітки. Цей виступ змусив його команду боротися з плей-офф, у 2016 році, вигравши Трапані, скориставшись загальною перевагою 3-1.

Ось чому протягом декількох годин після поєдинку проти Парагваю Інфоба назвала Массімо Оддо, колишній DT з Пескари, чому я говорив про Джанлуку Лападулу, його сина, як він нам розповідає.

Щови пам'ятаєте про Джанлука Лападулу, коли направили його до Пескари?

Коли Джанлука Лападула приїжджає до Пескари, він походить із серії C, то його найбільшою чеснотою на той час було бажання потрапити туди, голод грати у вищій категорії, яка була серією B, а також завоювати серію А, як він це робив.

Коливи очолювали Пескару, тренер Перу Рікардо Гарека поїхав до Італії на зустріч з Джанлукою Лападулою, ви розмовляли з перуанським тренером?

Правильно, я пам'ятаю, що Рікардо Гарека приїжджав до Пескари, але у мене не було можливості поговорити з ним. У той час він хотів би викликати, але ми були в плей-офф, і в той час ми грали за Серію А, і він вважав за краще поступитися, щоб допомогти Пескарі піднятися до Серії А.

Вистежили за кар'єрою Джанлука Лападули, як, на вашу думку, це пішло?

Для мене він схожий на сина, я його майже підріс, а може, я був одним з його батьків, тому я завжди люблю стежити за ним, хоча він називає мене часто. І у нього була така гонка, в тому сенсі, що якщо ми подивимось на те, де він був, він зробив чудову гонку, йому вдалося виграти Серію А за воротами, Мілан, важливу команду, перуанську команду, яка, отже, є важливою командою. Тоді він, мабуть, мав велику кар'єру.

Цьоговівторка, Перу грає свій останній шанс претендувати на чемпіонат світу, чи вважаєте ви, що Лападула буде тим, щоб забити і дати цей гол перуанській нації?

Що я можу вам розповісти про Джанлуку Лападулу, як я вже говорив спочатку, він підношує себе у важливих матчах. Крім того, він має можливість наблизити свою команду до чемпіонату світу, і це унікальний привід, дуже важливий шанс, і тоді він повинен віддати все себе разом своїм товаришам по команді, щоб досягти цієї мети.

Якще у Джанлука Лападула?

Коли Джанлука грає, я думаю, що він гравець, який перевершує найважливіші матчі, і завтрашній матч (сьогодні) буде вирішальним для його команди, він, безсумнівно, гравець, який може зробити добре.

Одинперевіряє статистику, і Джанлука Лападула під своїм командуванням забив найбільше голів як професійний футболіст, що він з ним робив?

Він забив 30 голів, якщо я не помиляюся або 32 голи, щось подібне, тому що він був сильним гравцем того року, у нього була велика совість і у нього позаду молода, але дуже сильна команда, яка поставила його в позицію забити багато голів.

будь-якийанекдот, який ви пам'ятаєте з Джанлукою Лападулою?

Дуже приємний анекдот про Джанлука Лападулу полягає в тому, що перед тим, як приїхати до Пескари, у нього було багато команд, які шукали їх. Отже, він розмовляв зі мною, коли говорив, я уявляю з такою кількістю інших тренерів, і найбільше, що я пам'ятаю, це те, що він хоче знати, яку посаду він грав, тому що він боявся йти до команди, де він знайде тренера, який поставив би його грати на вулиці, натомість він каже мені: «Вчитель, який я хочу зробити Перша порада», я сказав йому: «Шукайте я єдиний великий момент, тому що ми грали з двома або трьома півзахисниками, і він був у кінці. Отже, він в цьому переконаний і погоджується відправитися в Пескару.

Якви описуєте людську сторону Джанлука Лападули?

Джанлука - дуже хороший хлопчик, лідер з людської точки зору, хлопчик, який починав знизу і мав велике смирення, що дозволило йому досягти вершини.

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