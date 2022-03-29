Колишній тренер збірної Венесуели і Міллонаріос жорстко розкритикував колумбійську збірну: «Це було розчарування відбіркових турнірів»

Остання дата Відбіркових турнірів Дорога до Катару 2022 грається сьогодні, кілька країн вже визначили, чи будуть вони відвідувати Чемпіонат світу чи ні, тоді як Колумбія буде боротися за останній шанс отримати ще один шанс наблизитися до чемпіонату світу.

З триколірної команди він згадав, хто був технічним директором Millonarios та збірної Венесуели Річарда Паеса, поганий час, який вони пережили після дати Плей-офф, підкреслив гравців, але показав погані матчі, яку зіграла команда на чолі з Руедою: «Колумбія була розчаруванням кваліфікаційних турнірів. Після Бразилії та Аргентини це команда з найбільшою кількістю гравців високого рівня в міжнародному футболі, і сьогодні вона грає за репечаж».

Що стосується матчу колумбійської команди в якості відвідувача сьогодні о 18:30 в Ордузі, тренер Венесуели сказав, що, хоча триколор буде грати з необхідністю очок, команда Хосе Нестора Пекермана буде боротися за перемогу в тому, що вважається «класичним».

«Матч представляє шанси Колумбії досягти репехажу після проходження важкої краватки. Коротше кажучи, це матч, який повинен виграти поза зобов'язаннями, Колумбія зіграє з цією потребою, а Венесуела з гордості», - сказав Ріхар Паес.

Наразі команда Rueda зіграє гру з багатьма сенсаціями, дивною ностальгією, щоб грати проти тренера, якого останнім часом найбільше любили колумбійці, «profe» Pékerman, залежно від іншого результату, щоб увійти у репехаж або грати проти вічно складної Венесуели як відвідувача, - це ситуації що триколор повинен буде зіткнутися, щоб продовжувати мріяти про Катар 2022.

Матч між Венесуелою проти Колумбії, який планується зіграти у вівторок, 29 березня в місті Пуерто Ордас, почав грати на день раніше з приходом «триколор» в сусідню країну. Гравці, тренерський штаб та одяг проходили більше двох годин в міжнародному аеропорту генерала Мануеля Карлоса Піара.

Колумбійські журналісти, які присутні у Венесуелі на останньому матчі південноамериканської кваліфікаційної кваліфікації, зазначили, що було проведено понад 50 ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, і кожна з мішків колумбійської делегації була проаналізована. З нещастя, що одна з машин зазнала поломки, яка б затримала процес.

Цей надмірний огляд викликав дискомфорт між гравцями та тренерським штабом, а також затягуванням організованого маршруту матчу проти Венесуели. Зрештою, прибуття в готель відбулося після 9:00 вночі.

Матч між Венесуелою проти Колумбії буде зіграний на стадіоні Cachamay місткістю 42 000 осіб. За підрахунками, буде значна присутність колумбійських уболівальників, враховуючи важливість матчу на шляху досягнення чемпіонату світу з Катару 2022 року. Вартопам'ятати, що єдине місце, доступне для Conmebol, - це Репечаж, де вони зіткнуться з національною збірною з Азіатської кваліфікації.

Матч планується зіграти о 6:30 вдень, колумбійський час, як і решта дати: Перу проти Парагваю, Чилі проти Уругваю, Болівія проти Бразилії та Аргентини проти Еквадору. Команди, які вже пройшли кваліфікацію для Катару 2022, - Бразилія, Аргентина, Еквадор та Уругвай. Тимчасом Колумбія, Перу та Чилі - це ті, хто бореться за цю квоту в репехажі.

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