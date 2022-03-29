За посилений сексуальне насильство прокуратура звинуватила колишнього менеджера магазину Koaj у Боготі

БраянСміт Медіна Руеда, колишній менеджер магазину Koaj, розташованого на півдні столиці республіки, був звинувачений узлочин загострився насильницького сексуального акту (неконсенсусного сексуального дотику) та сексуальних домаганьз боку Генеральної прокуратури.

У заяві, опублікованій минулого понеділка, прокурор пояснив, що згідно з Колумбійським кримінальним кодексом, насильницькі сексуальні акти можуть бути засуджені до 8 до 16 років позбавлення волі, тоді як сексуальні домагання караються від 1 до 3 років позбавлення волі, що може призвести до штрафу понад 20 років за Медіну Руеда.

Згідно з вищесказаним, Браян Сміт Медіна Руеда, як повідомляється, помилково торкнувся Хуани Каміли Перес Амазо, комерційного радника магазину Koaj в торговому центрі Gran Plaza Bosa, де він працював менеджером.

Обвинувачений орган вказує на те, що є докази того, що обвинувачений погрожував жінці звільненням, після того, як вона відмовилася відповідати на його досягнення.

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Крім того, вона підкреслила, що жінка страждала від депресії та спроби самогубства, тому їй довелося медикаментозно контролювати свою емоційну ситуацію. ХуанаКаміла Перес Амазо повідомила про свій психічний та фізичний стан на слуханні перед 22-м контролем гарантій у Боготі.

Прокурор, відповідальний за справу, заявив, що для цієї справи вирок, призначений Медіні Руеда, може становити від 10 до 24 років позбавлення волі.

Відповідач спростував звинувачення.

Адвокат Хуани Каміли Перес запрошує не залишати скаржника одного, який вже півтора року повідомляв про свою справу.

Адвокат Хуан Хосе Кастро Муньос говорив виключно з INFOBAE COLOMBIA , який чув про справу Хуани Каміли Перес через соціальні мережі, з яких він є активним користувачем.

Друг скаржника зв'язався з ним і розповів йому про делікатний випадок: працівник Koaj у торгових центрах Gran Plaza Bosa та Mercurio повідомив про один випадок сексуальних домагань протягом вісімнадцяти місяців, а інший випадок трудової справи протягом року.

Передбачувані злочинці, Браян Сміт Медіна та Бернардо Медіна, були пов'язані як менеджери вищезгаданого магазину одягу, одного з найвідоміших у країні. Однак адвокат також зазначає, що начальство цих людей знали, від чого страждають Хуана Каміла та інші співробітники, але єдиною відповідною дією, яку вони вжили, було перемістити Переса з робочого місця.

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За словами скаржника, колишній зловживав своєю позицією влади, щоб пропагувати моменти на самоті і торкатися свого тіла без його згоди. Другийзмусив її працювати, незважаючи на симптоми помірного covid-19 та позитивний тест. Після одужання, як покарання за те, що повідомила про цю нерівномірність, вона була змушена робити важку роботу і понаднормово без оплати праці.

Молода жінка почала страждати цими проблемами у віці 18 років, і сьогодні, за словами адвоката Кастро, вона страждає від фізичних та психологічних проблем внаслідок стресу та зловживань. Не маючи можливості нічого досягти через звичайний канал, він повідомив про свою справу у своєму акаунті в Instagram 27 січня і став вірусним.

Після денонсації справи Хуани в тій же компанії виникла буря підтримки та повідомлень про подібні випадки. Ефективним результатом всередині компанії було лише санкція тих, хто бере участь протягом трьох днів, але соціальна санкція зовні була переважною.

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