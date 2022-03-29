Фернандес Норонья побив Лорета де Молу та Азуцену Уресті за поширення передбачуваної стрілянини в аеропорту Канкуна

Вранці 28 березня в аеропорту Канкуна, Кінтана-Роо, звучали сповіщення через гучні звуки, які були записані всередині приміщень, які привернули увагу людей, які покинули місце в терорі.

Свідкивказали, що це були детонації вогнепальної зброї, тому кілька журналістів почали ділитися інформацією без попередньої перевірки. Ці деталі заполонили мережі і стали завойовувати увагу.

До цієї інформаційної мережі приєдналися двоє найвідоміших журналістів країни: Карлос Лорет де Мола та Азуцена Уресті, які у своїх соціальних мережах опублікували про передбачувані детонації в штаті, де посилилося насильство з торгівлею наркотиками.

«Яка туга, яка невизначеність. До коли? Повідомляєпро стрілянину C5 в терміналі 3 міжнародного аеропорту Канкуна, Код Рохо активований»,- написав дописувач ЗМІ, таких як Міленіо та Радіо Формула . Зі свого боку, суперечливий репортер LatinUs та El Universal лише поділилися новинами.

Однак через кілька хвилин після перших повідомлень Секретаріат інфраструктури, зв'язку та транспорту (SICT) разом з групою Південно-східних аеропортів (ASUR) уточнили, що існують немає стрілянини в міжнародному аеропорту Канкун, оскільки цебуло падіння трьох ознак, які при натисканні викликали паніку серед присутніх і викликали кілька, щоб витекти з місця.

Через публікацію в Twitterвони підкреслили, що «ситуація оповіщення була викликана падінням трьох ознак, коли їх ненавмисно штовхнули, що спричинило несвоєчасний вихід користувачів через рев».

Перші звіти попереджали про можливу зйомку (Фото: Twitter)

На цьому тлі депутат з питань лейбористської партії (PT) Херардо Фернандес Нороньяспалахнув проти журналістів за те, що поділивсяфальшивими новинами про галас в аеропортах.

У першу чергу він поставив під сумнів Лорет де Молу і попросив її видалити її публікацію, оскільки ця версія вже була відмовлена, а також видати вибачення за поширення цього факту.

«Чи було вісім годин, що ви завантажили цю помилкову ноту. Чибудете ви зняти його і вибачитися в якийсь момент Лоретіто? @CarlosLoretбреше», - написав законодавець.

Пізніше його жертвою стала Азуцена Уресті, яку він назвав «брехуном», а також попросив її визнати її помилкуі припинити ділитися подіями, які не відбулися таким чином. «Правильно: як довго ви перестанете поширювати брехню або впізнати, чи помиляєтесь ви @azucenau?» , він засудив.

Державні та федеральні органи влади спростували версії (Фото: Twitter)

Поки що жоден із двох згаданих не дав відповіді Фернандеса Нороньї, тому очікується, що в соціальних мережах вони поставлять під сумнів повідомлення петисти або, можливо, опустять один із інших його коментарів проти цього.

Після перших версій стрілянини в район прибули елементи Національної гвардії та мексиканської армії, щоб переконатися, що все в порядку. Після інтенсивної роботи версія, що циркулює в соціальних мережах, яка стверджувала, що шум був через передбачувану зйомку, була відкинена.

Секретар громадської безпеки держави Кінтана-Роо Лусіо Ернандес Гутьєррес поділився, що не було травм, ударних патронів або більших доказів для підтвердження факту.

Нарешті, Оскар Монтес де Ока, генеральний прокурор штату Кінтана-Роо та GN пояснили, що звук, який викликав стільки збудження, - це падіння трьох 50-кілограмових рекламних оголошень, які випадково були збиті туристом, який вибіг з одного з туалетів.

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