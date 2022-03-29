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Вівторок 29 Березень 2022
Україна

Фернандес Норонья побив Лорета де Молу та Азуцену Уресті за поширення передбачуваної стрілянини в аеропорту Канкуна

Федеральні та державні органи спростували передбачувану стрілянину, тому петиста назвав журналістів «брехунами» за те, що не видаляли перші версії справи

Newsroom Infobae

29 Березень 2022

Вранці 28 березня в аеропорту Канкуна, Кінтана-Роо, звучали сповіщення через гучні звуки, які були записані всередині приміщень, які привернули увагу людей, які покинули місце в терорі.

Свідкивказали, що це були детонації вогнепальної зброї, тому кілька журналістів почали ділитися інформацією без попередньої перевірки. Ці деталі заполонили мережі і стали завойовувати увагу.

До цієї інформаційної мережі приєдналися двоє найвідоміших журналістів країни: Карлос Лорет де Мола та Азуцена Уресті, які у своїх соціальних мережах опублікували про передбачувані детонації в штаті, де посилилося насильство з торгівлею наркотиками.

«Яка туга, яка невизначеність. До коли? Повідомляєпро стрілянину C5 в терміналі 3 міжнародного аеропорту Канкуна, Код Рохо активований»,- написав дописувач ЗМІ, таких як Міленіо та Радіо Формула . Зі свого боку, суперечливий репортер LatinUs та El Universal лише поділилися новинами.

Однак через кілька хвилин після перших повідомлень Секретаріат інфраструктури, зв'язку та транспорту (SICT) разом з групою Південно-східних аеропортів (ASUR) уточнили, що існують немає стрілянини в міжнародному аеропорту Канкун, оскільки цебуло падіння трьох ознак, які при натисканні викликали паніку серед присутніх і викликали кілька, щоб витекти з місця.

Через публікацію в Twitterвони підкреслили, що «ситуація оповіщення була викликана падінням трьох ознак, коли їх ненавмисно штовхнули, що спричинило несвоєчасний вихід користувачів через рев».

Херардо Фернандес Норонья побив Лорета де Молу та Азуцену Уресті за нібито стрілянину в аеропорту Канкуна
Перші звіти попереджали про можливу зйомку (Фото: Twitter)

На цьому тлі депутат з питань лейбористської партії (PT) Херардо Фернандес Нороньяспалахнув проти журналістів за те, що поділивсяфальшивими новинами про галас в аеропортах.

У першу чергу він поставив під сумнів Лорет де Молу і попросив її видалити її публікацію, оскільки ця версія вже була відмовлена, а також видати вибачення за поширення цього факту.

«Чи було вісім годин, що ви завантажили цю помилкову ноту. Чибудете ви зняти його і вибачитися в якийсь момент Лоретіто? @CarlosLoretбреше», - написав законодавець.

Пізніше його жертвою стала Азуцена Уресті, яку він назвав «брехуном», а також попросив її визнати її помилкуі припинити ділитися подіями, які не відбулися таким чином. «Правильно: як довго ви перестанете поширювати брехню або впізнати, чи помиляєтесь ви @azucenau?» , він засудив.

Херардо Фернандес Норонья побив Лорета де Молу та Азуцену Уресті за нібито стрілянину в аеропорту Канкуна
Державні та федеральні органи влади спростували версії (Фото: Twitter)

Поки що жоден із двох згаданих не дав відповіді Фернандеса Нороньї, тому очікується, що в соціальних мережах вони поставлять під сумнів повідомлення петисти або, можливо, опустять один із інших його коментарів проти цього.

Після перших версій стрілянини в район прибули елементи Національної гвардії та мексиканської армії, щоб переконатися, що все в порядку. Після інтенсивної роботи версія, що циркулює в соціальних мережах, яка стверджувала, що шум був через передбачувану зйомку, була відкинена.

Секретар громадської безпеки держави Кінтана-Роо Лусіо Ернандес Гутьєррес поділився, що не було травм, ударних патронів або більших доказів для підтвердження факту.

Нарешті, Оскар Монтес де Ока, генеральний прокурор штату Кінтана-Роо та GN пояснили, що звук, який викликав стільки збудження, - це падіння трьох 50-кілограмових рекламних оголошень, які випадково були збиті туристом, який вибіг з одного з туалетів.

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