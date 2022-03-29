Домашній офіс: як працювати з ноутбуком під час догляду за спиною

Багатолюдей все ще працюють з дому, і вони часто роблять це з ноутбуком або ноутбуком, що часто призводить до затуманою постави.

Уцьому контексті слід враховувати, що вирівнювання екрану може мати велике значення.

Ався справа в тому, що ноутбук має багато переваг, таких як те, що його можна швидко використовувати на кухонному столі, на балконі або навіть на дивані. Ноутбук робить цей тип міні-переміщення можливим під час домашнього офісу . Однак спина часто зазнає наслідків поганої постави, яка приймається при роботі так.

Зчасом м'язи шиї можуть застигнути, а ті, що знаходяться в грудях і животі, можуть стати коротшими, попереджає Німецьке товариство ортопедії та травматологічної хірургії (ДГОУ).

«Так звана «технологічна шия», або технологічна шия, є зростаючою проблемою», - каже професор Бернд Кладний, генеральний секретар DGOU.

Однакцього можна уникнути за допомогою робочої області, яка відповідає потребам спини. Наприклад, вказує DGOU, екран ноутбука повинен розташовуватися на рівні очей.

Якщоу вас немає підставки або пристрою, що дозволяє це, потрібної висоти екрану можна досягти, наприклад, за допомогою стопки (більш-менш) книг.

Такожрекомендується додати на робоче місце вдома окремий монітор, миша і клавіатуру для догляду за спиною. У тому випадку, якщо під час роботи помічається, що спина знову згинається, потрібно чергування. «Робити періодичні перерви, розтягування і випрямлення, або навіть лещіння навколо раз у раз», - припускає Кладний.

дпа