Набридли в Китаї проти політики «нульового COVID» після нового блокування в Шанхаї: «Відпусти нас»

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre se somete a una prueba de ácido nucleico durante una prueba masiva en la ciudad para la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Changchun, provincia de Jilin, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/cnsphoto

Неопублікованісцени за два роки пандемії людей, які протестують, борються з туалетами в захисних костюмах і навіть тікають, щоб не бути ізольованими , показують, як втома та нетерпіння починають набирати біль у Китаї в умовах суворої офіційної політики «нульової толерантності» до covid-19.

До недавнього часу азіатський гігант тримав кризу здоров'я з майже герметичним закриттям своїх кордонів та суворими протоколами, які включали госпіталізацію всіх позитивних випадків та ізоляцію в державних установах як безсимптомних інфікованих осіб, так і всіх тісних контактів.

Стратегія працювала до тих пір, поки заразний омікрон не увірвався в азіатський гігант, викликаючи спалахи в численних місцях, включаючи міста величезного економічного значення, таких як Шанхай і Шеньчжень, а окремі виросли з декількох десятків до сотень тисяч - понад 370 000 сьогодні рахуючи лише близько контакти.

НЕОХОЧЕУВ'ЯЗНЕННЯ

«Відпусти нас!» Жителі житлового комплексу в Шанхаї стверджують у відео, опублікованому в соціальних мережах, де під час шаленства населення також були зафіксовані напружені сцени, щоб забезпечити себе перед загальним ув'язненням, який розпочався цього тижня, та скарг на погані гігієнічні умови громадські приміщення утеплення.

Хоча цей тип контенту недовговічний в контрольованих китайських соціальних мережах, багато хто також ділився на західних платформах, таких як Twitter або Facebook - цензури в азіатській країні - ілюструючи, що китайське суспільство, незважаючи на свою паніку проти вірусу, страждає як економічно, так і психологічно від суворості заходів. стримування.

«Орендодавець каже мені платити орендну плату. Банк каже мені сплатити кредит. Уряд каже мені не ходити на роботу, і район каже мені не виходити на вулицю. Але де взяти гроші? Ніхто мені цього не каже», - читає повідомлення, широко поширене в Weibo, китайському Twitter.

Вид показує безлюдну вулицю поруч із житловими будинками під час зупинки в районі Пудун, щоб уповільнити поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Шанхаї, Китай. Марек Нарозняк /VIA REUTERS

Ісправа в тому, що виявлення єдиного корпусу може призвести до ув'язнення сотень людей в будівлі, а то і за його межами, торгових центрів і шкіл, куди, якщо тривога згасає через позитивного випадку всередині ніхто не їде, поки всі не пройшли ПЛР-тест.

У Пекіні є навіть міжнародні школи, які попросили батьків учнів надіслати ковдру для своїх дітей, щоб вони мали в школі, на випадок, якщо їм доведеться переночувати там.

Згідно з іншим відео, менше відставки показали сотні людей, які переповнили ринок одягу в Шеньяні (північний схід), в якому був виявлений позитивний випадок. Зображення показують, як відповідальні за місце намагалися замкнути їх усіх, але люди повстали і втік.

ЧИСТАПАЛИЧКА

Постійна вимога до ПЛР-тестів, які в деяких місцях є обов'язковими щодня для доступу до робіт або до самого житлового будинку, є ще однією з констант останніх місяців, яка спровокувала протести через довгі черги на відкритому повітрі.

Увеликих містах будки встановлені на кожному розі, де легко, швидко та доступно - 35 юанів, близько 5,5 доларів або 5 євро - пройти тестування.

Але в сільських умовах все ускладнюється, і населення може стати більш неохоче, як ілюструє відео, на якому літня жінка, яка спокійно сидить на фресці, бере її з тростиною з медичним працівником, який намагається підійти до неї, щоб взяти зразок.

ФОТО: Люди шикуються, щоб купувати їжу у великій торговій зоні після спалаху коронавірусної хвороби (COVID-19) у Шанхаї, Китай. Reuters/Aly пісня/Стокова фото

Такожбули розповсюджені зображення ляскання та ударів між персоналом, що носить захисні костюми, та сусідами, що, хоча вони не є загальною тенденцією серед населення 1411 мільйонів жителів, вони відображають реакції, яких досі не бачили.

Закриття кордонів, якому на цьому тижні виповнилося два роки, також вплинуло на настрій населення, особливо тих, хто має родичів за кордоном, яких вони не бачили з початку пандемії.

Іноземцям нерезидентам заборонено в'їзд до країни, а громадяни або іноземці-резиденти, які хочуть повернутися до Китаю, повинні провести карантин протягом як мінімум двох тижнів - часто трьох або навіть чотирьох - у готелі, ціна якого вони повинні нести, додаючи до непомірною вартості кількох авторизованих рейсів.

» Я рекомендую всім тримати дітей поруч. Я відправив свою дочку вчитися за кордон п'ять років тому, і минуло три роки, перш ніж вона повернулася. Після так довго, не бачачи один одного, розмовляючи з нею, я помічаю, що наш афективний зв'язок ослабла. Це сумно», - попереджає китайська мати.

Зарахунками Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, в країні накопичено 145 808 випадків і 4638 смертей з початку пандемії.

(з інформацією від EFE)

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