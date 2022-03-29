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Вівторок 29 Березень 2022
Україна

Ракель Панковський: саме так відреагували знаменитості на смерть актриси

Гістріоніст, якого пам'ятають пародіювати Марту Сагагун, дружина Вісенте Фокс, страждала на хронічну обструктивну хворобу легень (ХОЗЛ)

Newsroom Infobae

29 Березень 2022

Світ шоу-бізнесу в жалобі після чутливої смерті Ракель Панковського у віці 69 років. Покищо причини його смерті та деталі ритуальних служб, які будуть проводитися, невідомі. Однак після того, як жалюгідна новина зламалася, деякі цифри в ЗМІ звернулися до своїх соціальних мереж, щоб висловити співчуття з приводу його відходу.

28 березня Національна асоціація виконавців (ANDI) підтвердила сумні новини у своєму акаунті в Twitter: «@ANDIMexico оголошує про передачу партнера-перекладача Ракель Панковський. Воназапам'ятовується своєю участю в таких постановках, як Карусель, гачок до серця і тато кожній мамі . Ми надсилаємо наші найглибші співчуття їхнім і близьким», - написали вони.

ВікторіяРуффо, одна з найвідоміших актрис Мексики за ступенем вважання королевою мильних опер, поділилася сердечним повідомленням на честь історика у своєму акаунті в Twitter: «QEPD моя дорога Ракель Панковський. Хороший спосіб! ».

Актриса Ракель Панковський померла Фото: Twitter/ @ANDIMexico
Після початку пандемії актриса зробила кілька відео, що підвищують обізнаності про запобіжні заходи проти COVID-19. Фото: Твіттер/ @ANDIMexico

ЕдуардоЕспанья, виконавець, який викликав сенсацію за свої комедійні ролі на телебаченні як Герман у Вециносі , також присвятив кілька слів на згадку про свою пам'ять через ту саму платформу. Актор зізнався, що звістка шокувала його і поширила співчуття близьким.

«Я був дуже шокований і засмучений відходом нашої улюбленої Ракель Панковського Q.E.P.D. Мої співчуття своїм близьким», -написала вона.

ЕдгарВівар, також відомий як містер Барріга за його знаковий персонаж в El Chavo del 8, оплачував проходження відомої актриси. Глибокими почуттями він подякував за роки, якими вони ділилися разом на сцені та поза сценою, а також визнав знак, який він залишив у виставі.

(Скріншот: @raquelpanmx /Instagram)
це була остання фотографія, яку актриса завантажила у свій акаунт в Instagram. (Скріншот: @raquelpanmx /Instagram)

«Мені боляче дорого попрощатися з моїм другом Ракелем Панковським. Дякуювам за більше 30 років дружби, ласки та посмішок. Стоячи овації», - написала вона твіт разом із фотографією перекладача з Мехіко.

АртуроКармона зробив те саме, попросивши вічний спокій актриси від Як бідний так багатий і подякував за те, що мав можливість працювати з нею у виставі: «Літайте високо, моя дорога Ракель Панковський, дякую за честь поділитися сценою з вами, в Мадурасі , самотня і відчайдушна . Відпочивай з миром, моє «Маленьке чудо» ми згадаємо вас з великою прихильністю. QEPD».

ПатрісіяРейес Еспіндола поділилася, що на неї дуже вплинула втрата: «Яплачу, я так її люблю ». Паті Чапой опублікував повідомлення у своєму акаунті в Twitter: «Як сумно, сьогодні настав час звільнити Ракель Панковскі QEPD», в той час як колишній президент Мексики Вісенте Фокс Кесаданесподівано висловився про це. Слід пам'ятати, що гістріоніст наважився на пародію Марту Сагагун, дружину політика, під час своєї кар'єри.

Вісенте Фокс і Марта Сагагун
Вісенте Фос був президентом Мексики з 2000 по 2006 рік. Фото: Куартоскуро

«За Рейчел моє захоплення і повагу. Відпочивай з миром! Великі обійми для своїх родичів», - написав він у твіттері. Знаменитий персонаж Панковського був названий Мартітою Згідно і вважається одним з найуспішніших, що він зіграв за свою кар'єру.

Поки що причини смерті Ракель Панковського невідомі, але це може бути пов'язано з хворобою, яку вона перенесла багато років тому. В інтерв'ю Густаво Адольфо Інфанте актриса зізналася, що у неї хронічна обструктивна легенева (ХОЗЛ) і пояснила, що одним з її найбільших страхів є зараження коронавірусом, оскільки можуть розвинутися ускладнення.

«Мені так важко дихати [...] Якурив, оскільки була маленькою дівчинкою, ну, я запалював сигарети батькам , а потім кинув палити, як, минув деякий час, коли я кинув палити, мені більше 10 років», - заявив він для відеодзвінка з журналістом розваг.

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