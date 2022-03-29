Члени сім'ї Маурісіо Ліл попросять, щоб жодна попередня угода не була схвалена, що приносить користь Джоньє Лілу

Через передбачувані нові порушення, виявлені у справі проти Джоніра Ліла, визнаний вбивця його матері Марлен Ернандес та його брат, стиліст Маурісіо Ліл, адвокат жертв попросить, щоб передмова, яка існує між злочинцем та Генеральною прокуратурою, не була схвалена. Адвокат жертв (родичі померлого) Елмер Монтанья запевнив, що не будуть враховані відповідні дані, серед яких Джонір повинен заплатити за злочин тортур.

Варто зазначити, що попередня угода буде представлена 55-му судді знань Боготи 29 березня вранці.

Зізнався вбивця підписав переддомовленість з прокуратурою, яка скоротила його покарання приблизно на 40%. Це означає, що чоловік повинен виплатити покарання у віці від 26 до 28 років позбавлення волі. Крім того, він повинен сплатити штраф у розмірі 200 мінімальних зарплат, взяти на себе зобов'язання не продовжувати скоювати злочини та здійснювати акт публічного помилування за подвійний злочин.

Слід пам'ятати, що Джоніє звинувачували у загостреному вбивстві через спорідненість, за стан безпорадності та жорстокості, а також за приховування, переробку або знищення доказів. Обидва звинувачення були прийняті синдикатом на початку слухань, тому його вирок буде набагато менше, ніж передбачено законом.

Тітки Маурісіо Леала, сестри Марлені Ернандеса, вже висловили своє невдоволення та невдоволення за попередньою домовленістю. Вони кажуть, що прокуратура дасть вигоду, яка ігнорує серйозність злочину, такого як вчинений Джоніє.

Поки ця ситуація визначається, Джоніє продовжуватиме проходити в бункері Генеральної прокуратури в Боготі, де він залишився з 19 січня, коли проти нього було видано запобіжний страховий захід. Суддя, відповідальний за справу, вирішив це з урахуванням доводів та доказів, представлених прокурором делегата під час обвинувального засідання.

«Є елементи, з яких можна зробити висновок, що містер Джоніє Родольфо Ліл Ернандес може знищувати, змінювати, направляти, запобігати та приховувати або навіть фальсифікувати докази. (...) Видно, як мета цієї ситуації, або була, домогтися безкарності за ці злочинні діяння. Майно, залишене йому його братом», - сказав суддя.

Варто зазначити, що це не остаточне місце ув'язнення Джоніє. Інститут пенітенціарної та в'язниці (Inpec) вже обізнаний про ситуацію і керує установою в'язниці, щоб визнаний вбивця виплатив покарання. Варіанти обмежені, оскільки це не тільки пошук в'язниці, яка відповідає необхідним стандартам безпеки, але й має місця, щось важке, враховуючи кількість переповнених в'язниць у країні.

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