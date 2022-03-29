Файтельсон порівняв удар Уілла Сміта по удару Куаутемока Бланко: «Є рівні»

Подія, яка найбільше виділялася під час нагород «Оскар» минулої неділі, 27 березня, була ляпас, що Уілл Сміт подарував Крісу Року в середині презентації «Кращий документальний фільм». У соціальних мережах сцена стрімко загострилася і поступилася місцем різним насміхам. ДевідФайтельсон не був чужим на подію і стрибнув на тенденцію.

Через Twitterспортивний коментатор ESPN нагадав особистий досвід, який він мав з Cuauhtémoc Blancoв 2003 році, і порівняв американського актора з колишнім американським футболістом. Файтельсон написав коротке повідомлення, в якому він зазначив, що Уілл Сміт «вдарить сильніше», ніж Бланко, це натякаючи на агресію, яку він отримав від Темо.

В одному реченні він знущався над незручною сценою церемонії «Оскар» і описав, що «є рівні», як сказав Файтельсон у своєму перевіреному профілі:

Файтельсон порівняв удар Уілла Сміта за той, який він отримав від Cuauhtémoc Blanco (Фото: Twitter/ @Faitelson_ESPN)

Його публікація швидко стала вірусною, оскільки досягла понад шести тисяч «подібних» реакцій , і сотні коментарів відповіли на красномовне повідомлення, з яким він нагадав про свою зустріч з нинішнім губернатором Морелоса. Деякі сміялися над тим, як він згадав цей інцидент , а інші скористалися можливістю поділитися мемами події.

Коментарі на кшталт «Коли буде Файтельсон проти Уілла Сміта ?» «Кріс Рок - це Файтельсон Голлівуду, вони обидва сміються і б'ють їх в обличчя», «Скажімо, Уілл Сміт принаймні робить це в лоб. Не те, як кумир американців вірний своєму стилю, ззаду і «визираючи» у вікно» та «Коштовність твіту», були деякими коментарями, які отримав Faitelson.

І це те, що кожного разу, коли спортивний аналітик ділиться думкою про спортивну програму Мексики в соціальних мережах, завжди є користувач, який нагадує йому про агресію, яку отримав від Темо на стадіоні Луїса ПіратаФуентес. Незважаючи на те, що з моменту події пройшло майже 19 років, він все ще діє серед мексиканських футбольних фанатів.

Уілл Сміт перервав церемонію Оскара, щоб перемогти Кріса Рока за знущання зі своєю дружиною (Фото: Reuters/Брайан Снайдер)

Час, коли Файтельсон розповів свою версію перевороту Cuauhtémoc Blanco

У журналістській кар'єрі Девіда Файтельсонаоднією з найбільш суперечливих і незручних подій, які він пережив, була агресія колишнього нападника Куаутемока Бланко. Коли він був співробітником з TV Azteca, йому довелося висвітлити матч Веракрус проти Америки в турнірі 2003 року.

У Файтельсона виникло відчуття, що в роздягальні буде позов через те, що було пережито на суді, повідомляє подкаст Un Round Más . Наприкінці гри він підійшов до місця, щоб записати його і мав його у своїй записці, але замість того, щоб побачити бійку між гравцями, він став жертвою штурму.

Наприкінці матчу Веракрус проти Америки Куаутемок Бланко напав на Файтельсона (Фото: Сандра Пердомо/Cuartoscuro.com)

Хоча в той час говорили про великий удар проти спортивного журналіста, нинішній панеліст ESPN відповідав за те,щоб «переворот Куаутемока був ласкою порівняно з іншими, які я отримав», як він поділився для ООН раунд Маса .

Подія того року змусила колишнього професійного футболіста вибачитися публічно і відкликнути його агресивну поведінку. Зі свого боку Файтельсон тримався на деякій відстані від Куау . Через роки обидва персонажі знялися в возз'єднання під час трансляції ESPN .

Обидва залишили цей незграбний момент у минулому і обійняли один одного перед камерами. Незважаючи на це, громадськість не припиняла знущатися над інцидентом в піратських Фуентесах.

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