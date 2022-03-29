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Понеділок 28 Березень 2022
Україна

Файтельсон порівняв удар Уілла Сміта по удару Куаутемока Бланко: «Є рівні»

Сцена, яку Уілл Сміт знявся з Крісом Роком на «Оскарі», поступилася місцем спортивному коментатору згадати особистий досвід, в якому колишній американський футболіст напав на нього

Newsroom Infobae

28 Березень 2022

Подія, яка найбільше виділялася під час нагород «Оскар» минулої неділі, 27 березня, була ляпас, що Уілл Сміт подарував Крісу Року в середині презентації «Кращий документальний фільм». У соціальних мережах сцена стрімко загострилася і поступилася місцем різним насміхам. ДевідФайтельсон не був чужим на подію і стрибнув на тенденцію.

Через Twitterспортивний коментатор ESPN нагадав особистий досвід, який він мав з Cuauhtémoc Blancoв 2003 році, і порівняв американського актора з колишнім американським футболістом. Файтельсон написав коротке повідомлення, в якому він зазначив, що Уілл Сміт «вдарить сильніше», ніж Бланко, це натякаючи на агресію, яку він отримав від Темо.

В одному реченні він знущався над незручною сценою церемонії «Оскар» і описав, що «є рівні», як сказав Файтельсон у своєму перевіреному профілі:

Файтельсон порівняв переворот Уілла Сміта з Куаутемоком Бланко
Файтельсон порівняв удар Уілла Сміта за той, який він отримав від Cuauhtémoc Blanco (Фото: Twitter/ @Faitelson_ESPN)

Його публікація швидко стала вірусною, оскільки досягла понад шести тисяч «подібних» реакцій , і сотні коментарів відповіли на красномовне повідомлення, з яким він нагадав про свою зустріч з нинішнім губернатором Морелоса. Деякі сміялися над тим, як він згадав цей інцидент , а інші скористалися можливістю поділитися мемами події.

Коментарі на кшталт «Коли буде Файтельсон проти Уілла Сміта ?» «Кріс Рок - це Файтельсон Голлівуду, вони обидва сміються і б'ють їх в обличчя», «Скажімо, Уілл Сміт принаймні робить це в лоб. Не те, як кумир американців вірний своєму стилю, ззаду і «визираючи» у вікно» та «Коштовність твіту», були деякими коментарями, які отримав Faitelson.

І це те, що кожного разу, коли спортивний аналітик ділиться думкою про спортивну програму Мексики в соціальних мережах, завжди є користувач, який нагадує йому про агресію, яку отримав від Темо на стадіоні Луїса ПіратаФуентес. Незважаючи на те, що з моменту події пройшло майже 19 років, він все ще діє серед мексиканських футбольних фанатів.

Infobae
Уілл Сміт перервав церемонію Оскара, щоб перемогти Кріса Рока за знущання зі своєю дружиною (Фото: Reuters/Брайан Снайдер)

Час, коли Файтельсон розповів свою версію перевороту Cuauhtémoc Blanco

У журналістській кар'єрі Девіда Файтельсонаоднією з найбільш суперечливих і незручних подій, які він пережив, була агресія колишнього нападника Куаутемока Бланко. Коли він був співробітником з TV Azteca, йому довелося висвітлити матч Веракрус проти Америки в турнірі 2003 року.

У Файтельсона виникло відчуття, що в роздягальні буде позов через те, що було пережито на суді, повідомляє подкаст Un Round Más . Наприкінці гри він підійшов до місця, щоб записати його і мав його у своїй записці, але замість того, щоб побачити бійку між гравцями, він став жертвою штурму.

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Наприкінці матчу Веракрус проти Америки Куаутемок Бланко напав на Файтельсона (Фото: Сандра Пердомо/Cuartoscuro.com)

Хоча в той час говорили про великий удар проти спортивного журналіста, нинішній панеліст ESPN відповідав за те,щоб «переворот Куаутемока був ласкою порівняно з іншими, які я отримав», як він поділився для ООН раунд Маса .

Подія того року змусила колишнього професійного футболіста вибачитися публічно і відкликнути його агресивну поведінку. Зі свого боку Файтельсон тримався на деякій відстані від Куау . Через роки обидва персонажі знялися в возз'єднання під час трансляції ESPN .

Обидва залишили цей незграбний момент у минулому і обійняли один одного перед камерами. Незважаючи на це, громадськість не припиняла знущатися над інцидентом в піратських Фуентесах.

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