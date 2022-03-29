Ерік Рубін приєднається до Хосе ель Сонядор і співпрацює з Пауліною Рубіо

ЕрікРубін не припиняє працювати , і цей 2022 рік завантажений проектами для співака, який поєднає свою участь упоп-турі 90-х років з іншими музичними вторгненнями. Окрім створення пісень для своєї дочки Мії Рубін, таких як наступна, яка вийде, називається Diablo, та пісні, які він створив для дитячої групи Lemongrass, Ерік готується до музичного театру.

Після прем'єри мюзиклу Хосе, el soñador минулого лютого, за зоряної участі Карлоса Рівери, Калімби та Фели Домінгес, виробництво Алекса Гоу тепер відновить постановку, яка характеризується його барвистою постановкою.

Головний герой історії Карлос Ріверапокине виставу у березні, щоб зосередитися на своїх виступах солістом, тому Калімба, яка до цього часу грає персонажа «фараона», імовірно візьме на себе головну роль, щоб поставити себе під халат Йосипа, сновидіння.

Фела Домінгес, Карлос Рівера та Калімба складають акторський склад «Хосе ель Соньядор» (Фото: Instagram/ @poluxweb)

Ось як Ерік Рубін підтвердив пресі, що тепер стане частиною цього настільки розголосу музичного твору:

«Я приєднуюся до Йосипа, сновидіння 20 травня, як «фараон» . У нього вже була можливість зіграти цього персонажа», - сказав він групі репортерів про свій від'їзд з Televisa.

Що стосується фізичного зносу, який представлятиме художнику працювати над такою кількістю проектів одночасно, він сказав, що він у хорошому стані, щоб зіткнутися з цим:

«Вже після поп-туру 90-х років або «Іуда» - персонаж, який він зіграв у виставі Ісуса Христа Суперзірка - яка є дуже виснажливою роллю, або 90-ті, які майже п'ять годин шоу , і я перебуваю в моїй простій кроті», - сказав він.

п'єса характеризується барвистим візуальним виробництвом (Фото: Instagram/ @_carlosrivera)

Крім того, Ерік розпочне цю п'ятницю, 1 квітня, Cumbia Machine Tour , в якому група співаків та груп, таких як La sonora santanera, La sonora dinamita, Калімба, Елі Герра, Бенні Ібарра, Raymix, Венера та Міа Рубін порадує глядачів тропічними ритмами для танців.

«Правда полягає в тому, що збуджений, тому що завтра почнуться загальні репетиції, вперше ми будемо разом цілим акторським складом, і це наповнює мене хвилюванням, тому що у нас була дуже хороша реакція», - сказав він перед неминучим початком туру, яка відбудеться на Мехіко Арена.

Еріктакож підтвердив, що незабаром Пауліна Рубіо приєднається до проекту cumbia і сказав, що саме золота дівчина виявила інтерес до інтеграції в концепцію:

«Тур машини Cumbia» представить емблематичну Sonoras de México Фото: Cuartoscuro

«Мені не потрібно переконувати її, вона була тією, хто говорив зі мною, ну, я поговорив з нею, щоб запросити її, так, як я вам казав, пізніше вона приєднається. Це в основному факт, вона була тією, хто розмовляв зі мною, щоб побачити, коли це було можливо, навіть зараз дати, які ми зіткнулися, але пізніше так, вона та інші художники, багато інших», - підтвердив чоловік Андреа Легаррета.

Крім того, він сказав, що також запросив Алехандру Гусман, з якою Рубіо незабаром розпочне тур під назвою Перрісімас: «Я навітьрозмовляв з Алехандра , подивимось, я думаю, що це проект, до якого дійсно хотів би приєднатися будь-який художник, співати ці емблематичні пісні - це приз, ми оголосимо, вчора я мав переговори про тур у США, я думаю, що ми будемо мати машину Cumbia на деякий час»

Рубін натякнув, що Алехандра Гусман також приєднається до проекту Фотографії: Instagram @paulinarubio /laguzmanmx

Ерік підкреслив, що концерт також стане вітриною для співаків, щоб представити нові пісні та грати на сцені з різними комбінаціями та колабораціями:

«Це не завжди одні й ті ж артисти, це трохи ідеї, яка ніколи не буде однаковою, так що жодна з видань не пропускається, з іншого боку, ми прем'єруємо концертом дві пісні, які ми приносимо як з поп-музики, так і з року до кумбії. Наприклад, наступний, у Монтерреї ми будемо випускати невипущену пісню Ely Guerra, ми постійно будемо випускати пісні, і ми збираємось випускати їх як своєрідний EP», - пояснив він.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



