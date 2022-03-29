Конгрес розкладає цензуру міністра охорони здоров'я Ернана Кондорі на цей четвер

ЕрнанКондорі, запитанийміністр охорони здоров'я, може бути змушений вийти з посади цього четверга, 31 березня,коли Конгрес Республіки обговорює рух осуду проти нього.

За даними газети El Comercio, пленарне засідання відбудеться того дня з 9 ранку, а на порядку денному - Рух 2224 «, завдяки якому вони пропонують Конгрес Республіки цензур міністра охорони здоров'я, ЕрнанЮрій Кондорі Мачадо, за його заяву відсутність придатності та здатності до здійснення посади».

ЩобКондорі був цензурою, потрібно, щоб більше половини законодавців, які прийшли на сесію, проголосували за цензуру. Середня кількість голосів - 66.

ЦЕНЗУРАГЕРНАНА КОНДОРІ

Як згадується, 23 березня парламентар «Аванза Паїс» Дієго Базан, офіційноподав клопотання осуду проти ЕрнанКондорі, якого ставилипід сумнів з тих пір, як він розпочав свою позицію в портфелі охорони здоров'я. УКонгресі Республіки виступалирізні лавки.}

«Я фактично подав клопотання осуду проти пана Кондорі, щоб він не продовжував займати посаду Міністр охорони здоров'я. «,Базан прокоментував свій офіційний акаунт у Twitter.

Конгресмен подякував лавочкам за підтримку подачі клопотання осуду проти міністра охорони здоров'я.

ПОПУЛЯРНЕОНОВЛЕННЯ ПІДТРИМАЄ ЦЕНЗУРУ

Незабаром після, популярне оновлення, через свого речника, ХорхеМонтояпідтвердив, що голосуватимуть за цензуру після прочитання ініціативного документа.

«Вся лава підтримуватиме цензуру. Ми читаємо рух осуду вчора вдень, ми цього не бачили. Коли ми читаємо його, ми погодилися з його поняттями, і саме тому ми його підписали », - сказала Монтоя в розмові з пресою. Сліднагадати, що після втручання Ернана Кондорі конгресмен народного оновлення сказав, що їм знадобиться місяць, щоб оцінити його позицію щодо перебування на посаді керівника охорони здоров'я.

«Ми ніколи не змінювали свою думку, ми підтримували її, що відбувається, це те, що існує процес, який дотримується поряд, який зазвичай не робиться. Післяінтерпелляції необхідно порівняти з реальними і правдивими даними, щоб мати можливість знати, про що йдеться»,- сказав він як обгрунтування описаного вище рішення.

Серед питань, які важать на заголовку Minsa, - просування пучкової води, просування методу виявлення раку за хвилину у відео.

ДОРЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

З іншого боку, Комісія з нагляду та контролера Конгресу під головуванням конгресмена Гектора Вентура Ангела (FP) вирішила знову скликати на нову дату міністра охорони здоров'я Ернан Кондор і Мачадо; колишній міністр цього сектору Пілар Мацзетті Солер та колишній міністр закордонних справ Республіка, Лопес Чаваррі.

Вони не змогли з'явитися цього вівторка, тому вони попросили переробити свою заяву в рамках розслідування передбачуваних нерегулярних дій щодо закупівель та придбань, здійснених під час надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я COVID-19 в країні.

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