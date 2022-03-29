Уряд Колумбії закликав Венесуелу видати командира дисидентів FARC після нападу на півдні Боготи

Нещодавній напад, який стався в місті Богота, який залишив трагічну кількість загиблих двох неповнолітніх, 5-річної дівчинки та хлопчика у віці 12, 39 людей отримали поранення та майже 60 будинків, постраждалих у місті Сьюдад-Болівар, призвів до того, що Рада безпеки відбулася сьогодні, 29 березня в ранкові години мера Клавдія Лопес та президент Іван Дуке.

Атака, яку вже приписують їм через соціальні мережі члени 33-го Фронту дисидентів FARC, заявивши, що це було на честь смерті Мануеля Маруланди Велеса ака Тірофіхо в 2008 році, породила неприйняття та обурення в країні загалом.

Президент столиці вказав на нагальну необхідність притягнення злочинців до відповідальності перед колумбійській системі правосуддя. «Ми просимо уряд Венесуели визначити, захопити та видати будь-якого члена залишкової групи Frente 33 дисидентів FARC, щоб відповісти за цю боягузливу та злочинну атаку», - сказав мер Лопес.

Інші запити Клавдії Лопес, але цього разу до Національного уряду, полягали в тому, що у Боготі будуть активовані сім механізмів безпеки, такі як: посилення розвідки проти злочинців, військове підкріплення на входах та виїздах зі столиці, план щита, виключний для Дипола, Дійна та Діаз для міста, наказуючи, щоб телекомунікаційні та пов'язані компанії надали інформацію, коли це потрібно, мають необхідні ресурси від Національного підрозділу жертв та зміцнюють можливості спостереження, особливо в місті Сьюдад-де-Болівар .

Після відео, розміщеного в соціальних мережах, що 33-й Фронт дисидентів FARC взяв на себе відповідальність за теракт у Центрі негайної допомоги (CAI) в Сьюдад-Боліварі, на південь від Боготи. Національнаполіція надала інформацію з судової справи Хав'єра Алонсо Велоса Гарсія, псевдонім Джона Мехаса, лідера цього фронту та планера вибуху.

Згідно з повідомленнями, насильницька подія стала частиною святкування річниці смерті Мануеля Маруланди Велеса, псевдоніма Тірофіхо, який помер 26 березня 2008 року. Крім того, вони заздалегідь вказали, що ці насильницькі дії спрямовані на членів силових структур.

Місцеві ЗМІ завірили, що чоловік, названий посадити бомбу, визнаний Анфо. За даними столичної поліції Боготи, Анфо посадив бомбу, що складається з аміачної селітри та палива. Патрульний Джоан Каміло Фонсека, якого довелося госпіталізувати за травми, кажуть слідчі, бачив би момент, коли валізу покинули. Завдяки цьому псевдоніму на радарі міністр оборони Дієго Молано, президент Іван Дуке та мер Боготи Клаудія Лопес оголосили, що винагорода в розмірі 300 мільйонів доларів пропонується кожному, хто надав інформацію, необхідну для уточнення того, що сталася інформація, яка дозволила б інтелектуальним та матеріальні автори нападу, які повинні бути встановлені .

«Ми маємо міжнародні можливості, працюючи з ФБР та антитерористичною групою Директорату кримінального розшуку та Інтерполу (Діжин), щоб досягти псевдоніма Джона Мехаса. Ми були спільними з суботи, щоб досягти відповідальних за кримінальний аутсорсинг у Боготі та осіб, відповідальних за наймання цих груп у столиці Республіки», - пояснив генерал Хорхе Луїс Варгас.

Цягрупа вже взяла на себе відповідальність за торішні атаки на армійську бригаду в Кукуті та проти вертольота, в якому мобілізував президент Іван Дуке. Його областю втручання є прикордонна зона, через сектор Каньо-Негро, між регіоном Кататумбо та штатом Зулія у Венесуелі. Звідти він координує діяльність, пов'язану з незаконним обігом наркотиків та збройними діями проти силових структур.

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