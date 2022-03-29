Чилі шукатиме диво проти Уругваю на останню дату Південноамериканських кваліфікацій: час, телебачення та формування

Збірна Чилі зіграє матч з ароматом у фіналі цього вівторка проти Уругваю. LaRoja потребує справжнього дива, щоб дістатися до зони репеча і мати шанс зіграти за один з останніх квитків на чемпіонат світу. Попереду, однак, у них буде уругвайська команда, яка їм не полегшить.

Розгром 4:0, який Бразилія дала йому в четвер на стадіоні Маракана, залишив настрій на землі, але команда Мартіна Ласартетепер чіпляється за їх історію, щоб зберегти надію грати в Катарі і не дивитися їх другий поспіль чемпіонат світу по телебаченню.

«Ця команда подолала багато труднощів, і я думаю, що це не стане винятком», - сказав пресі молодий нападник Університету Чилі Ронні Фернандес.

Слід пам'ятати, що, крім результату, який відбудеться на стадіоні Сан-Карлос-де-Апокіндо, чилійці повинні очікувати, що ні Колумбія, ні Перу , які також прагнуть до репехажу - переможуть свої поєдинки . Перу грає в Лімі проти Парагваю, в той час як Колумбія грає на виїзді проти Венесуели, абсолютного фіналіста відбіркових турнірів.

Тренер Мартін Ласарте звертається до історії команди, база гравців якої, так зване золоте покоління, подарувала Чилі дві найбільші спортивні перемоги: Кубок Америки 2015 року в Сантьяго та сторіччя, через рік у Сполучених Штатах.

Доброю новиною для чилійців є те, що нападник Бен Бреретон, який не грав Бразилію через травму, зробив фізичну роботу нарівні з загоном і міг би зігратиостанній нокаут матч.

Народився в Англії, де захищає джерсі Блекберн Роверс, він був одкровенням чилійської команди. Некажучи ні краплі іспанської мови, прихильність до чилійської сорочки та її виступ у ключові моменти зробила її однією з фаворитів шанувальників, які прозвали його Супер Бен Ом.

La Celeste, зі свого боку, зазнав помітного мінімуму. Тренер Дієго Алонсо програв за матч проти чилійців Факундо Пеллістрі , молодому 20-річному нападнику, який був призупинений через накопичення жовтих карт.

Уругвай, який вже вивозив свій квиток до Катару після перемоги в Перу 1:0 минулого четверга в Монтевідео, буде прагнути закрити краватку новою перемогою, яка дає безпеку загону , яка змогла відновитися в останніх матчах.

МОЖЛИВІУТВОРЕННЯ

Чилі: Браян Кортес, Енцо Роко, Маурісіо Ісла, Пауло Діас, Гері Медель, Артуро Відаль, Клаудіо Беза, Габріель Суазо, Шарль Арангіз - Алексіс Санчес і Едуардо Варгас

Уругвай: Серхіо Роше, Рональд Араухо, Дієго Годін, Хосе Марія Гіменес, Матіас Олівера, Даміан Суарес, Родріго Бентанкур, Федеріко Вальверде, Джорджіан Де Арраскета, Луїс Суарес і Дарвін Нуньєс.





ЧАС: 23:30 ЗА ГРИНВІЧЕМ (20:30 АРГ-УРУ-ЧІ/19:30 ВЕН-ПАР-БОЛ/18:30 COL-PER-ECU-MEX)

Телебачення: TYC Спорт 2

СУДДЯ: Патрісіо Лустау (ARG)

СТАДІОН: СтадіонСан-Карлос-де-Апокіндо

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