Брозо іронізував про Герца Манеро після від'їзду Алехандри Куеваса з Санта-Марти: «Подайте заявку на роботу»

Вірний своєму стилю, Брозо - персонаж, створений актором Віктором Трухільо, -іронізував про ситуацію, яку очолив Генеральна прокуратура Республіки (FGR) Алехандро Герц Манеро, після чого Верховний суд нації (SCJN) зобов'язав негайно звільнити Алехандра Куевас Моран.

Через свій офіційний акаунт у Twitter комік запевнив, що після всього, що сталося цього понеділка, 28 березня, колишній секретар громадської безпеки - протягом шестирічного терміну Вісенте Фокс - подасть заявку на працевлаштування, «навіть якщо він інтелектуал».

«Алехандро 'G' претендує на роботу. Хоча це інтелектуально», були слова Трухільо, які використовувалися у його соціальних мережах, які супроводжувалися образом прокурора.

Брозо написав твіт після виходу Алехандри Куевас (Фото: Twitter/ @brozoxmiswebs)

Однак він був не єдиним персонажем, який керував справою, оскільки колишній глава Міністерства праці та соціального захисту (STPS) Хав'єр Лозано Аларкон також допитував, чи вищий суд повільно приймає рішення, яке відбулося цього понеділка у Вищій палаті.

Як і комік, член Партії національної дії (PAN) визнав роботу міністрів; однак він зазначив, що деякі з присутніх роблять «особисту прихильність» Герцу Манеро, якого він назвав непрезентабельним персонажем.

Він також зазначив, що резолюція, дана сьогодні на користь обвинуваченого, пов'язана з сімейним та соціальним тиском , а не, за його словами, «переконанням» у встановленні прецедентів у здійсненні правосуддя в країні.

«Молодці. Я їх визнаю, але вони знали, оскільки @ArturoZaldivarL привернув справу до @SCJN, що він робив особисту прихильність непрезентабельному керівнику @FGRMexico Герца Манеро. Уцьому Суді було більше сімейного та соціального тиску, ніж судимість робити справедливість», - написав колишній чиновник.

Хав'єр Лозано розповів про рівнинний і простий ампаро (Фото: Twitter/ @JLozanoA)

Однак після обговорення та визначення Суду Алехандра Куевас покинула в'язницю Санта-Марта Акатітла і повернула свою свободу після того, як слід нагадати, Алехандра Герц Манеро була звинувачена в участі у смерті брата Федеріко, за що її звинувачували в передбачуваному вбивство через упущення, злочину, який стверджувався сьогодні вдень, не існує.

Після від'їзду Куевас Моран слухав присутніх там ЗМІ і подякував усім людям, які допомогли йому вийти з в'язниці; а також міністрам SCJN, які проголосували в понеділок, 28 березня, за його свободу. Однак він стверджував, що подяки не поширюються Генеральною прокуратурою Мехіко (FGJ-CDMX), хоча далі не розробив цю тему.

Тим часом, столична прокуратура завірила, що проведе «глибокий аналіз» дій громадськості слуги перед обличчям позбавлення волі невиправдані жінки. У заяві, опублікованій у своїх соціальних мережах, він також зазначив, що «він автономний, не підкоряється особистим інтересам, не виробляє винних сторін чи злочинів або породжує угоди поза законом», - сказав він.

Агентство висловило широку повагу до резолюції SCJN, крім того, щоб усі дії, які вони здійснюють, переглядалися високими органами судовоївлади, які схвалили законність своїх дій.

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