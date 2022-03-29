Напад на спортивного журналіста Оскара Луїса «Ель Чанго» Карденас

Насильство в Калі, Вальє-дель-Каука, не свідчить про зменшення. За останні кілька годин чоловіки на борту двох мотоциклів тричі обстріляли двері будинку спортивного коментатора Оскара Луїса «Ель Чанго» Карденас, афілійованого до радіостанції RCN та Antena Dos тієї ж компанії.

За інформацією, наданою ЗМІ, зловмисники підійшли до будинку Карденаса і відкрили вогонь по під'їзду будинку травматичною зброєю. Шум породив паніку як у мешканців будинку, так і у сусідів, які боялися найгіршого перед цим актом насильства.

Через негайну реакцію столичної поліції Сантьяго-де-Калі, а також членів підрозділу Національної моделі спостереження квадрантами прибули на місце події для обговорення ситуації. На момент написання цієї записки не повідомлялося про тілесні ушкодження.

Так само влада почала збирати ключові доказові матеріали для виявлення передбачуваних злочинців, які увірвалися в мир «Ель-Чанго» Карденаса, а також для з'ясування причин нападу, що призвело до відмови громадян.

«Ель Чанго» не опублікував жодних заяв щодо нападу, однакчлени Національної поліції вказали, що вони будуть супроводжувати журналіста та його сім'ю протягом наступних годин.

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