All Lollapalooza Argentina 2022 shows can now be enjoyed on demand

Міжнародні діячі, такі як Майлі Сайрус, Foo Fighters, The Strokes і Doja Cat, змішані з зростаючими художниками та місцевими посиланнями, такими як Дукі, Бабасонікос, Bizarrap та Nicki Ніколь на довгоочікуване повернення Lollapalooza Аргентина. Фестиваль скликав 300 000 протягом 3 днів на іподромі Сан-Ісідро, слідкували в прямому ефірі через Flow понад 1 мільйон людей і залишили пам'ятні шоу.

Родзинкою відкриття став Кірус. Колишня Ханна Монтана відвідала Аргентину 11 років тому в підліткові дні, після її повстання після Діснея в 2014 році, і тепер вона повернулася у найкращій версії: освячена як рок-зірка. Майлі носила свій потужний голос і переважну присутність з гітарними треками на своєму альбомі Plastic Hearts, обкладинці Blondie« Heart of Glass», цитатами Pixies і навіть спотвореними версіями пісень з її ранніх днів, таких як «7 Things» і «Fly on The Wall». Кивком на аудиторію, яка виросла разом з нею.

Майлі Сайрус (Кредит: Flow Press)

Ще один, хто зробив ставку на розгойдується серце публіки, був Bizarrap. Найбільш слуханий аргентинський продюсер на Spotify закрив перший день діджеєм, який змішував електроніку та хіти його успішних сесій BZRP, таких як Dillom та L-Ghent (які, крім того, мали видатні шоу фестивалю самостійно). Він серйозно здивований, коли запросив на сцену Гаспар Бенегас, гітарист гурту Indio Solari, «Основи кондиціонування повітря». З приходом індіанця Біза взяв «Jijiji» на іподром і подарував своїм шанувальникам найближче до досвіду рикотеро пого.

На другий день фестивалю він мав довіру до нью-йоркських іконок The Strotes. Як одна з найвпливовіших груп останніх 20 років, вона не має багато чого довести, але вона довела свою зв'язок з аргентинською публікою, зробивши кумбію посередині «Razorblade». Під час четвертого візиту до Аргентини квінтет зосередився на піснях The New Abnormal, їх останнього альбому, і дозволив собі вийти з лібрето з піснями, такими як «Ти так правильно» та «Electriciscape», які не грали в прямому ефірі протягом багатьох років.

Якщо було шоу в гармонії з поточними графіками, це було те, що Doja Cat. Справедлива суміш поп-зірки та репера, каліфорнійська артистка дебютувала в Аргентині на коні хітів, з якими Тік Ток віртуалізував, такі як «Жінка», «Вулиці» та неминучий «Скажи так». З інтенсивною хореографією, але також з щільною смугою, Доя поставила завершальний штрих на іншу дату, позначену новим поколінням дівочої влади. Години раніше того дня Нікі Ніколь домінувала на сцені з такими хітами, як «Colocao» та «Wapo Traketero», і запросила Еміліано Бранччіарі з No Te Va Gustar, щоб разом виконати співпрацю, яка принесла їм номінацію на найкращу рок-пісню на латинській Греммі: «Венганца».

Нікі Ніколь (Кредит: Flow Press)

Foo Fighters закрили фестиваль на третю дату, як і очікувалося, шоу, повне класики: «Такі часи», «Самозванець», «Навчіться літати». Але у них було підготовлено більше сюрпризів. Усереднюючи набір, барабанщик Тейлор Хокінс пішов на фронт, щоб співати, співак Дейв Грол повернувся до паличок, як у його дні Nirvana, і група зробила Queen «Хтось любити».

Foo Fighters (Кредит: Потік прес)

Концерт продовжився з більшою кількістю хітів («Все моє життя», «Біжи», «Колеса», «Кращий з вас»), поки не прийшов новий поворот, що тільки найуважніші бачили, що приходять (барабанний барабан мав напис «Наркоманія Фу»): співзасновник фестивалю Перрі Фаррелл продовжував співати «Був спійманий Stealin», від наркоманії Джейн. Переправа для історії.

Усі шоу фестивалю тепер доступні для перегляду на вимогу Flow.