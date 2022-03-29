Справа Алехандри Куеваса: Прокуратура CDMX відмовила винуватців виробництва і візьме участь у належному

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Alejandra Cuevas obtuvo su libertad tras obtener un amparo que la eximió del cargo de homicidio por negligencia en perjuicio de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal Alejandro Gertz Manero, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuevas Morán obtuvo su libertad tras estar presa más de 500 días en el Penal de Santa Martha Acatitla. FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

Після рішення Верховного суду нації (SCJN) у справі Сандри Куевас Генеральна прокуратура Мехіко (FGJ) запевнила, що проведе «глибокий аналіз» дій державних службовців перед обличчям необґрунтованого позбавлення волі жінки.

У заяві, опублікованій у своїх соціальних мережах, столична прокуратура також запевнила, що «вона автономна, не підкоряється особистим інтересам, не виробляє винних сторін чи злочинів, а також не створює угод поза законом», - сказав він.

Так само підрозділ визнав, що його співробітники критично ставляться до своєї роботи і не впадають у самопоблажливість, тому «ми віддаємо перевагу поглибленому аналізу та перегляду дій, які цього вимагають. Після постанови ми будемо брати участь у нашій юридичній відповідальності».

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