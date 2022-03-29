Справа Алехандри Куеваса: Прокуратура CDMX відмовила винуватців виробництва і візьме участь у належному

Після рішення Верховного суду нації (SCJN) у справі Сандри Куевас Генеральна прокуратура Мехіко (FGJ) запевнила, що проведе «глибокий аналіз» дій державних службовців перед обличчям необґрунтованого позбавлення волі жінки.
У заяві, опублікованій у своїх соціальних мережах, столична прокуратура також запевнила, що «вона автономна, не підкоряється особистим інтересам, не виробляє винних сторін чи злочинів, а також не створює угод поза законом», - сказав він.
Так само підрозділ визнав, що його співробітники критично ставляться до своєї роботи і не впадають у самопоблажливість, тому «ми віддаємо перевагу поглибленому аналізу та перегляду дій, які цього вимагають. Після постанови ми будемо брати участь у нашій юридичній відповідальності».
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