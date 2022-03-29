Після отруєння в попередніх зустрічах з росіянами, Україна попередила її делегатів: «Не їж, не пий, нічого не чіпай»

Turkish President Tayyip Erdogan addresses Russian and Ukrainian negotiators before their face-to-face talks in Istanbul, Turkey March 29, 2022. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Міністрзакордонних справ України Дмитро Кулеба порадив делегації своєї країни брати участь у переговорах з Росією в Туреччині «нічого не їсти і не чіпати», поставивши підозри вотруєнні , що виникли на попередніх зустрічах.

Присутні в Стамбулі члени делегації «нічого не повинні їсти і найкраще, щоб вони не торкалися будь-якої поверхні», - сказав міністр, виступаючи на порталі Ukraine24 .

Заява Кулеби слідує за симптомами отруєння, про які повідомляє The Wall Street Journal і які з'явилися як у двох українських посланців, так і у російського олігарха Романа Абрамовича , який брав участь у переговорах.

Згідно з цією газетою, симптоми, що з'явилися в трьох випадках, були червоні очі, постійне і дратівливе сльозотеча і лущення на шкірі рук та обличчя. Їхньому життю не загрожує небезпека і всі вони еволюціонували позитивно.

Російський олігарх Роман Абрамович

Близькі їм звинувачували під сумнів напад на жорсткі сектори Кремля , які, нібито, намагалися саботувати переговори, які прагнуть зупинити війну. Ще одне джерело, близьке до бізнесмена, заявило, що незрозуміло, хто буде за передбачуваним нападом.

Тим часом BBC також підтвердив факт, і привів джерела, близькі до Абрамовича.

На даний момент не вдалося визначити, чи були якісь хімічні або біологічні агенти, що викликали порушення.

Абрамовичтакож бере участь у Стамбулі в переговорах між Росією та Україною, метою яких є досягнення режиму припинення вогню, яке, як очікується, відбудеться до завтра.

(З інформацією від EFE)

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