«Побиття Герца Манеро»: Раймундо Ріва Паласіо накинувся на прокурора у справі Алехандри Куеваса

Початок тижня розпочався з плавного та плоского захисту, наданого Алехандрі Куевас та Лорі Моран, яких звинувачували за передбачуваний злочин брата повіреного Генерал Республіки (ФГР), саме тому в тому числі на першому поверсі в'язниці більше 500 днів.

Це спровокувало низку реакцій громадської думки, від політиків, аналітиків та експертів, на журналістів чи громадянського суспільства, які накинулися на прокурора, поки не попросили його відставки з посади в рамках ФГР.

За словами журналіста Раймундо Ріви Паласіо, Герц Манеро наполягав на останній можливості втрутитися у справу до постанови, і це полягало в тому, щоб домагатися зустрічі з президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором, щоб попросити суд про його підтримку та тиск, але йогоне почули.

Письменник вважав у своїй останній колонці для Ejecentral , що два прокурори, столиця і федеральний, «розстріляли закон в голову», після того, як Верховний Суд показав, як «вони порушили Конституцію, маніпулювали законом, винайшли звинувачення, ігнорував докази обвинувачених вбивство шляхом скоєння, вчинили мізогініі і порушили права людини».

Фото: EFE/ФРАНЦІСКО ГУАСКО/Архів

Ріва Паласіо зазначив, що Андрес Мануель Лопес Обрадор «дуже добре читав, що відбувається», після того, як були оприлюднені різні повідомлення про зловживання владою та маніпуляції прокурорами та Верховним судом CDMX.

Хоча Алехандро Герц Манеро був обурений поворотом справи Алехандри Куеваса, але, як зазначив письменник, йому довелося подати у відставку і побачив перед ним переданий проект резолюції, який завершився свободою жінок, про які йдеться.

«Порушення законів було монументальним, як можна було побачити в деяких позовах, пред'явлених до Суду під час його винесення», - написав Раймундо Ріва Паласіо.

Тобто, зазначив він, що було помічено у Верховному суді, - це «побиття Герца Манеро, Годоя та Верховного суду Мехіко»; однак він також зрозумів, що немає зразкового покарання для людей, які зловживалийого становищем, незважаючи на те, що суд уповноважений нав'язувати його.

«Він простив їм їхні надмірності», - підсумував журналіст у тексті Верховний суд, 11 - Герц Манеро, 0 в Ехецентралі .

Фото: EFE/Сашенька Гутьєррес

Алехандра Куевас та Лора Моран, яких виділили, переслідували та ув'язнили за передбачуване вбивство брата прокурора Алехандро Герца Манеро, виграли рівнинний і простий ампаро пленарним пленарним Суд нації (SCJN), будучи повністю вільним.

Після поглибленого аналізу питань було постановлено 14 березня, міністри погодилися, що як ордер на арешт, так і офіційний наказ про позбавлення волі проти обох жінок були неконституційними.

Вони додали з Верховного Суду, крім того, що до цього часу орган не акредитував вимоги, встановлені Конституцією для цієї мети. Остаточне голосування за проектом було 11 на користь, одностайність.

У конкретному випадку Лори дель Моран влада запевнила, що «скаржник прагнув, відповідно до своїх можливостей, уваги та турботи про свого партнера, оскільки вона довірила своє здоров'я технічно підготовленому персоналу».

ФОТО: ДАНІЕЛЬ АУГУСТО САНЧЕС/CUARTOSCURO.COM

Тому не може і не було доведено, що злочин був скоєний за модальністю «вчинення бездіяльності», йдеться у заяві, адресованому пресі та громадській думці, з якою можна звернутися публічно.

З іншого боку, було визначено, що Алехандра Куевас, яка була ув'язнена понад 500 днів, буде негайно вільною, оскільки вважали неправильним приписувати їй смерть Федеріко Герца Манеро під фігурою «гаранта аксесуарів».

Це пояснюється тим, що, по-перше, вона неіснуюча фігура перед Законом; по-друге, немає доказів того, що скаржник погодився піклуватися про пацієнта, тому вона не приймала рішень щодо її догляду, а ще гірше, вони навіть не жили разом.

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