Чому Депортіво Калі подав до суду на Ріверп Плейт проти ФІФА

Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina - March 20, 2022 River Plate's Agustin Palavecino looks dejected after the match REUTERS/Agustin Marcarian

Після низки поганих результатів Депортіво Калі здобув чергову перемогу проти Кортулуа на 13-ту дату Ліги BetPlay . Команда «Вердібланко» виграла 2-1 на стадіоні Palmaseca завдяки рахункам Кевін Веласко (9′) та Йоні Гонсалес (53′); на візит Луїс Карлос Руїс (86′), один з бомбардирів чемпіонату з семи голами , зі знижкою при відвідуванні.

З таким результатом ті, на чолі з тренером Рафаелем Дудамелем , змогли вийти з останньої позиції, тепер розмістивши себе в квадраті 18 в чемпіонаті. Незважаючи на те, що кваліфікація для групи з восьми виглядає складною, Калі залишається надією на реверсивну історію з смугою декількох перемог поспіль.

Однак відсутність результатів пакету «Цукор» має посилюватися іншою проблемою, але на судовому рівні . МаркоКайседо, президент установи, підтвердив цього понеділка в інтерв'ю газеті Olé , що подав позов протиРіверпплейзанедотриманняаргентинського флаєра Агустін Палавечіно, який підписав картину «Мілліонаріо» у лютому 2021.

На фото: Марко Кайседо, президент Депортіво Калі. (Копренса - Дієго Пінеда)

Безлад наступний. Згідно з даними Olé, річка придбала Палавечіно минулого року в обмін на 1,8 мільйона доларів, що відповідає 35 відсоткам її пропуску. Однак при переговорах було зафіксовано зобов'язання щодо купівлі ще на 30% гравця, якщо він зіграв у половині матчів аргентинської команди. Ця умова була виконана минулого 7 листопада, у виграші 5-0 проти Патронтатона 20-ту дату Аргентинської професійної ліги 2021.

Тому Річка була зобов'язана заплатити Калі додаткові 1,7 мільйона доларів за цей відсоток, що залишився. Однак Кайседо заявив, що ця виплата ще не здійснена, враховуючи, що крайній термін був до грудня.

«Ми намагалися всіма дружніми способами, як хороші відносини між клубами присутні, поки вони не відреагували знову і нам довелося вдатися, щоб подати позов до FIFA. Ми мали терпіння, поки вони не перестали реагувати на нас, і у нас більше не було ресурсів», - сказав лідер Калі.

«Ми на 100% знаємо, що у нас є юридична підлога з усією правдою, житлом та супровідною документацією», - додав президент групи «Азукареро», який закрився, сказавши, що йому довелося йти до керівного органу футболу в крайньому випадку.

Згідно з інформацією, опублікованою в Оле, Річка ще не знає про цей судовий процес, і вони стверджують, що затримки платежів були викликані блокадами в Аргентині для відтоку великих сум доларів .

Склавши дві узгоджені партії, River Plate буде платити Калі 3,5 мільйона доларів за перевал Агустін Палавечіно. Фото: REUTERS/Алехандро Паньї

Палавечіно залишив Deportivo Cali як свого найціннішого гравця, оскільки на той момент він коштував приблизно 1,8 мільйона євро , повідомляє спеціалізований портал Transfermarkt. І оскільки він прибув до River Plate, його ринкова вартість продовжувала зростати, оскільки той же веб-сайт наразі оцінює її в шість мільйонів .

Під керівництвом тренера Марсело Галлардоаргентинський кермо був головним героєм у більшості матчів. Тільки в 2021 році Палавечіно провів 45 матчів , між чемпіонкою, кубком та міжнародними турнірами і, крім того, забив п'ять голів .

Раніше в цьому сезоні 25-річний півзахисник отримав травму лівого коліна, що змусило його пропустити перші матчі. З семи дат , які грає Річка в Кубку Ліги , цей був доступний у чотирьох , і тільки один був стартером .

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