Вісенте Фокс правив AMLO за проголошення «простака» до різанини в Мічоакан: «Який ти рамплон»

ВісентеФокс вибухнув на президентаАндреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO), після його заяви про різанину 20 людей записано в Сінапекуаро, Мічоакан , в ніч на 27 березня.

І, поставивши під сумнів цю подію, генеральний директор лише повідомив, що справа в паленке підпільних галов виникла в результаті конфронтації між групами суперників - можливо пов'язані з організованою злочинністю. Однак він заявив, що розгортання команди для відповідних розслідувань було доручено.

Таким чином, колишній президент Acción Nacional (PAN) через свій акаунт у Twitter назвав відповідь головного виконавчого директора на те, що може бути найгіршим багатовбивством у державі поки що в 2022 році «простою» .

(Фото: скріншот)

Згідно з останнім звітом Міністерства громадської безпеки та захисту (SSPC), Мічоакан позиціонував себе як суб'єкт господарювання з найбільшою кількістю навмисних вбивств ,запис сукупний484 за перші два місяці 2022 року.

Саме за цим кривавим сценарієм сварка відбулася в понеділок, коли вибух куль був зафіксований близько 22:30 годин, залишивши спочатку 19 людей без життя (16 чоловіків та 3 жінки) та щонайменше шість поранених , з яких один помер по дорозі до лікарні для догляду.

Після прибуття на місце злочину елементи Генеральної прокуратури (ФГЕ) забезпечили 15 транспортних засобів різних моделей, а також понад 100 корпусів калібру 7,62, зібраних в різних точках будівлі.

Це було пов'язано з низкою нападів Фокса проти уряду головного виконавчого директора через відсутність елементів безпеки, які, за його словами, були позначені в інших районах, ніж відповідний: «Більше мертвих, багато невинних людей, накопичуються на вже дуже довгий рахунок: «Мертві АМЛО»», він написав в одному.

(Фото: скріншот)

У Сінапекуаро, як і в декількох муніципалітетах Мічоакан, діють злочинні організації, відомі як Картель Лос Корреа, Картель Халіско нового покоління (CJNG), La Nueva Familia Michoacán картель та лицарів , які борються кров'ю та вогнем за контроль незаконної діяльності такої як виробництво та торгівля метамфетаміном, вимагання та викрадення людей.

Слід нагадати, що перша різанина в штаті сталася 28 лютого в Сан-Хосе-де-Грасія, де 17 людей, які перебували на похороні матері Алехандро Гарсії, псевдонім Ель Пелон, член сім'ї Мічоакан, розстріляні.

Хоча, за повідомленнями місцевих ЗМІ, його попередили, що він не може знову ступити в село, він відвідав. Мабуть, Халіско Нуева Генерасіон Картель (CJNG) дізнався про свою присутність на ритуальних службах, які проходили на вулиці Реформа, а пізніше на місце події вийшли кілька фургонів з озброєними предметами, взявши в заручники кількох обслуговуючихосіб.

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