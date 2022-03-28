Два катували тіла були покинуті з повідомленням про наркотики в Селая: «Тримайте його в чистоті»

CELAYA, GUANAJUATO, 28DICIEMBRE2021.- Hallaron varias bolsas de plástico con restos humanos, se habla de que podrían ser entre 3 y 5 cuerpos, sobre un camino de terracería en la colonia Gobernadores. Los autores de estos homicidios no dejaron mensaje como en otros hallazgos. FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM

Мертвітіла двох чоловіків були знайдені сьогодні вранці в понеділок, 28 березня в громаді Ла-Крус в Селайя, Гуанахуато ; обидва показали явні ознаки насильства і супроводжувалися повідомленням, яке передбачалося, що були написані членами організованої злочинності.

«Це сталося зі мною за те, що граю, коли я дивився ** гуляючи навколо продажу білого кольору і alconing pu**deras худий собак** вбиває невинних слідом за чистим пу**. Атт: МВ. C.S.R.L. (sic)», було прочитано в повідомленні, написаному на картоні, і покинутому поруч з органами.

Передбачається, що повідомлення було написане членами картеля Санта-Роза де Ліма через абревіатура C.S.R.L., знайдену у повідомленні; і згідно з неофіційною інформацією, ті, що стратили були б членами Картеля нового покоління Джаліско (CJNG) , які були присутні на похороні Лос Чупарресіос провів вихідні в громаді Хуана Мартіна , Гуанахуато.

(Фото: Твіттер @InfoRoja_Mx)

Близько 8 ранку анонімний дзвінок до аварійної системи 911 оповідав про наявність двох тіл поблизу автомийки в громаді Ла-Крус, Селая, після чого муніципальні елементи безпеки переїхали на місце, щоб перевірити місце, пізніше підтвердивши відкриття обох органів.

Розмістивши обидва тіла між бур'янами, присутніми між приміщеннями установи, та металевою сіткою, яка обмежує землю, люди в уніформі повідомили персонал Генерального прокурора штату Гуанахуато(FGE), підрозділу, який мобілізував слідчий персонал та експертів до місце для проведення першого провадження по справі.

Обидва тіла мали великі плями крові на одязі, а голови були покриті скотчем, а також вони мали удари по всьому тілу і мали вогнепальні поранення, які, як вважають, закінчили їхнє життя.

Близько 11 вечора 22 березня на південь від Селайя був знайдений фургон з сімома спаленими тілами, жертв, яких пізніше ідентифікували як члени музичної групи Лос Чупарресіо, родом з міста Хуан Мартін, недалеко від столиці Гуанахуато.

Сім музикантів, включаючи неповнолітнього віком до 15років, відвідали виставу у містечку Ранчо Секо, подію, оскільки їхні родичі не змогли знову спілкуватися з жодним із членів гурту, тому вони подали скаргу в державну прокуратуру.

Пізніше влада Гуанахуато підтвердила, що сім тіл належать зниклим музикантам, тому їх передали своїм сім'ям та завуальовані минулої суботи, 26 березня в Сан-Мартіні, місці їх походження.

Архівна фотографія членів Національної гвардії, які охороняють місцевість, де дев'ять осіб зазнали нападу в муніципалітеті Селайя, в штаті Гуанахуато (Мексика). EFE/ вул

1 березня CJNG опублікував відео через соціальні медіа, в якому вони погрожували прокурорам Гуанахуато, звинувачуючи їх у нападі та виробництві злочинів проти цивільних осіб, оскільки вони стверджували, що картель є «формальним підприємством» і не займається здирством чи викраденням.

Державні органи визначили CJNG як ймовірну відповідальність за викрадення групи шахтарів, позбавлених волі у лютому, які пізніше були звільнені працівниками прокуратури.

«І ви знаєте, що вся держава Гуанахуато володіє і належить пану «Менчо». Нехай вам буде зрозуміло, що ми не викрадали шахтарів, пу ігри; це було не так, як ви це говорите. Ви їх не врятували, вони приїхали на власні ноги до своїх будинків, і їх ніколи не просили грошей, а також не викрадали», - почуло відео.

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