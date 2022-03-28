Вони захопили «Ель В'єхо» передбачуваного лідера клану Перської затоки

З п'ятнадцятирічною судимістю, псевдонім «El Viejo» - «Феліпе» або «Себастьян», як він також був відомий - він мав синій Інтерпол циркулярний, коли він був захоплений владою під час операції, розгорнутої в районі Муррі в Фронтіно, Західна Антіокія.

За словами командира #32 піхотного батальйону Четвертої бригадиполковника Джонні Бустоса Рівера, він стверджував, що псевдонім «El Viejo» мав свій центр незаконних операцій в Антіокії, Сукре, Боліварі і Магдалені. На момент його захоплення у нього було вилучено 4 зброї і боєприпасів .

Крім того, він був би другим лідером структури Ерлін Піно Дуарте в департаментах Сукре, Болівара та Магдалени.

Саме в попередні дні було екстрадовано Карлос Антоніо Морено Тюберкіа, псевдонім «Ніколас», який був другим у командуванні кримінальної структури, який називався клан Перської затоки.

Злочинець був наступником Дайро Антоніо Усуги, псевдоніма «Отоніель», який був захоплений протягом 2021 року громадськими силами країни. По цих лініях вранці цієї п'ятниці, 25 березня, на авіабазі Катам почалася передача Ніколаса, яку вимагали суди Нью-Йорка та Майамі, в США.

Поряд з «ElViejo» були захоплені псевдонім «Чілапо», псевдонім «Араб» та псевдонім «Торето», позначені як належністьклану Перської затоки, зокрема як члени структуриЕдвін Роман Веласкес Валле.

На момент захоплення затриманих вилучили пістолет-кулемет, три пістолети, понад 150 патронів, 9 постачальників, 9 мобільних телефонів, 4 радіоприймачі зв'язку та готівку.

Захоплені та вилучені матеріали були залишені в розпорядженні компетентних органів для притягнення до відповідальності.

Про це повідомив генерал Едуардо Енріке Запатейро, командувач колумбійської армії.





Залишковий36 спалюваний автобус в Ярумал (Антіокія)

У Ярумал, як повідомляється, Resdual 36 відповідав за підпал автомобіля державної служби

У подіях, що сталися вранці неділі, 27 березня, озброєні люди, які ідентифікували себе дисидентами FARC, зупинили автобус державної служби на трасі Ангостура-Ярумал, змусили пасажирів покинути транспортний засіб, а потім підпалити його на дорозі.

Хоча жертв не повідомлялося, влада повідомила про втручання в район Залишкового 36, який вони стверджували, що несе відповідальність за напад.

Для секретаря людської безпеки Антіокії Луїса Фернандо Суарес збройне угрупування встановило вибухівку на дорозі для нападу на громадські сили:

«Між Ярумал і Ангостурою був спалений автобус і, мабуть, вибухові пристрої були встановлені як манок, щоб після прибуття громадських сил був здійснений напад. Вонина місцях перевіряють ситуацію, і ми стежимо за новинами», - повідомив чиновник.

Вибухівкабула підірвана контрольованою владою, автобус державної служби покривав маршрут Ярумал-Ангостура. Після повідомлених подій були проведені операції з пошуку винних за цей факт.

Згідно з офіційними даними, операції проводяться поліцейським командуванням Антіокії і Четвертою бригадою армії. Так само вони не виключають версії про те, що атака була спрямована на транспортну компанію як спосіб вимагати від неї гроші за прибуток, про який вони повідомляють у цьому районі.

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