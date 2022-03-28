Себастьян Лізарзабуру посилається на вечірку з Андреа Сан-Мартін, де вона в кінцевому підсумку робить крок Анітта: «Це було наше маленьке розгул, оскільки ми були батьками»

У ці вихідні Себатян Лізарзабуру та Андреа Сан-Мартін виступили з новиною після того, як їх спіймали на зустрічі, де модель не просто пити лікер з живота свого партнера, але він також намагався зробити крок Анітти. Хоча це правда, багато хто зазначав, що це лише кілька батьків, які розважаються, інші ставили під сумнів, де були маленькі в той час. Саме тому модель не соромилася коментувати свою «маленьку велику гру».

Завдяки великому посланню колишній хлопчик-реальність уточнив, що через кілька днів, коли він намагається випередити, він заслужив разом з Андреа Сан-Мартін вийти на вулицю та розслабитися.

«Усі ви, хто стежить за мною, прекрасно знаєте, як кожен день я отримую «М» в чамбі, в тренажерному залі, вдома, допомагаючи іншим генерувати гроші, виховувати себе, мотивувати нас, навчати їх дисципліни, навчати їх організації та наполегливості. І вони знають все, що я досяг у штаті минулого тижня, і тому я відзначив, як мені це потрібно було зробити», - почав Лізарзабуру.

До цієї публікації він прикріпив фотографію, де його бачать в басейні поруч з матір'ю дочки. «І фотографія буквально присвячена нашому першому вигулу та «маленькій великій вечірці», цілком заслуженою, в яку ми потрапили з тих пір, як ми були батьками», - сказав молодий чоловік.

Себастьян Лізарзабуру дає подробиці свого від'їзду з Андреа Сан-Мартін. (Фото: Інстаграм)

ВОНИНЕ НЕХТУВАЛИ СВОЇМИ ДОЧКАМИ

Лізарзабуру також уточнив, що ні в якому разі не нехтували маленькими дівчатками Андреа, так як цей виїзд планувався давно.

«Насправді ми запланували цей день на кілька місяців вперед, тому що в групі були інші батьки. Тому ми наполегливо розмовляли, робили все, що потрібно було зробити вдома, узгоджували і налаштовували абсолютно все, щоб діти були в чиїйсь турботі, щоб будинок був чистим, щоб шамба була охайною і контрольованою, щоб «що робити» зроблено... і тоді ми отримуємо хороший старт, який не завжди не може робити з очевидних причин... але вони були настільки заслужені, що ми отримали його краще і важче, ніж «Акапулько Шор», - зазначив він сміється смайликом.

«Вони є одним з небагатьох моментів, коли ви можете бути наодинці без дітей, очевидно, постійно контролюючи по телефону чи відеодзвінку, але зі спокоєм, що вони також були у своїх міні-відпустках. Він був насолоджувався, як це було призначено для насолоди. Святкувалися дні народження, відзначалися досягнення в Шамбі, перший виліт на дискотеку відбувся, оскільки ми батьки (разом), відзначалося закриття кінця літнього сезону, його святкували, щоб бути в приємній групі людей. І я навіть включаю себе з приказкою: «Раз в п'ятсот... це не боляче», - підсумував він.

АНДРЕАСАН МАРТІН СПРОБУВАЛА ЗРОБИТИ КРОК АНІТТИ

Андреа Сан-Мартін відсвяткувала свій перший виїзд батьків із Себастьяном Лізарзабуру в точці - посеред кількох забагатьох напоїв - спробуйте зробити проходження Анітти. Те, що вона не помітила, це те, що молода жінка носила плаття з декольте серцевого нападу, ті, хто кілька разів залишав груди відкритою, як це видно на відео, яке поділився Інстарандулою.

Ми також бачимо колишню модель питного лікеру з живота Себастьяна Лізарзабуру.

«Нескромно, як їй здається, що вона так одягнена, ха-ха, з тим маленьким кроком Анніти, тепер бабуся і вся пляма виходить. Боже мій, Сан-Мартін пішов на вечірку з Себастьяном Лізарзабуру», журналіст Семюель Суарес, власник платформи, яка поширює відео, чути, кажучи сміхом.