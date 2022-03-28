Рікардо Мендоса запалює критику його незначного знущання після ідентифікації себе з Крісом Роком: «Будьте обережні, щоб обвинувачення відкрило вам розслідування»

Після того, як Кріс Рок сильно вдарив Вілл Сміт за знущання алопеції Джади Пінкетт на Оскарі 2022 року, ведучий Габландо Хуевадас Рікардо Мендоса не вагаючись використовувати свій акаунт в Instagram, щоб вказати, що він відчуває себе ототожненим з коміком. Ця реакція незабаром викликала критику користувачів соціальних медіа, які запитали його, куди пішли його вибачення за знущання над неповнолітнім, якого сексуально нападали в автобусі.

Як ви пам'ятаєте, актор кілька місяців тому отримав різку критику за знущання над сексуальним насильством, який зазнав неповнолітній, саме тому обвинувачення вирішило відкрити розслідування щодо порушення прав дітей та підлітків.

І хоча він вийшов, щоб вибачитися перед своїм партнером Норкою Гаспар, Рікардо Мендоса знову з'явився знущався над наслідком його поганого жарту.

«Кріс Рок, бо я знаю, що ти переживаєш. Будьте обережні, щоб обвинувачення відкрило для вас розслідування... і ви очистили», - написав Рікардо, позначаючи Кріса Рока.

Він також посилався на жарт, який в кінцевому підсумку розлючений Віл Сміта безпосередньо. «Для мене жарт Кріса Рока про дружину Уілла Сміта був м'яким, але це все ще темний гумор», - написав він.

Слід пам'ятати, що Кріс Рок ляпав в обличчя Уілл Сміт за знущання над облисінням своєї дружини, яка страждає алопецією. Хоча актриса відкрито говорила про зло скарги, для неї це досить чутлива тема.

Рікардо Мендоса відчуває себе ототожненим з Крісом Рок (Фото: Інстаграм)

Рікардо Мендоса відчуває себе ототожненим з Крісом Рок (Фото: Інстаграм)

Ці публікації незабаром викликали ажіотаж у соціальних мережах, тому що, хоча це було написано в їхніх історіях, багато хто робив скріншоти та подбали про те, щоб поділитися ними, нагадуючи йому про знущання, яке він зробив у програмі YouTube про неповнолітнього сексуального нападу.

КРИТИКАРІКАРДО МЕНДОСА КРИТИКУЮТЬСЯ

«пам'ятаєте, коли Рікардо Мендоса вийшов вибачитися, нібито в біді? Ось Господь, через кілька тижнів, нічого не дізнавшись». ,Один користувач написав про коментарі коміка до свого акаунта в Instagram.

«Згадавши трохи поганий жарт Рікардо Мендоса про дівчину переслідування в автобусі. Для всього є обмеження, що б ви зробили, якби хтось жартує з вами кожні 1 хв і йде на знущання і приниження?» ,сказав ще один послідовник.

«Рікардо Мендоса (той, хто знущався над неповнолітнім, якого переслідували в автобусі): «Для мене жарт про дружину Уілла Сміта був м'яким, це темний гумор». Хто-небудь дійсно думав, що цей дебіл збирається щось змінити або навчитися? Дурість ні ким не забирає...» ,сказав інший користувач.

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