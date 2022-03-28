Рятувальник собака Нала помер; це були її героїчні втручання в землетрус 2017

«Вона була винятковою супутницею життя, благородною, відданою, ласкавою, розумною. Як робоча собака, вона мала надзвичайну здатність знаходити та відзначати жертв, вона була народженою K9 і присвячена своїй роботі. Він поїхав 24 березня 2022 року», - написав його власник Джанетт в соціальних мережах.

Наланародилася 17 травня 2011 року,але тут же була усиновлена її сім'єю. Вона не була частиною Секретаріату Військово-морського флоту (Семар), як її собаки-рятувальники. КА-9був талісманом Джанетт Фікачі.

Звичайно, не всі можуть бути частиною різних катастроф, тому що, наприклад, у випадку з Налом вона почала навчання з 8 місяців як пошукової собаки для рятувальної та екстреної медичної ескадри( ERUM) Міністерства громадянської безпеки (SSC). Його приготування тривало приблизно два роки.

Протягом своєї кар'єри він розмістив загалом 17 осіб, утому числі 12 з тих, хто знаходився в різних зсувах , викликаних землетрусом 19 вересня 2017 року в Мехіко.

Основна його робота проводилася на текстильній фабриці Chimalpopoca і Симона Болівара, Colonia Obrera. Вонипершими прибули, і їх перше порятунок було від трьох жінок , з якими вони здійснили словесний контакт.

Вийшовши на пенсію, її власник зробив її доступною для емоційного порятунку в притулках у Мехіко, але вона має їй кредит великий список порятунку, які включають вибух у будівлі Pemex, серед інших.

Нала був частиною різних данин собачим парам і добровольцям, які брали участь у рятувальних роботах землетрусу 7 і 19 вересня ФОТО: МАРІО ДЖАСО/CUARTOSCURO.COM

Через його соціальні мережі версія його останнього порятунку як члена героїчного корпусу іклів, які брали участь у роботі землетрусу 2017 року, у Мехіко разом з іншими, такими як знаменита Фріда, Зло та Еко, розповсюджувалася через його соціальні мережі.

Саме втручання було здійснено в розвалі Прол. Petén та Eje 7, де вони зіткнулися з пожежею, яка ускладнила рятувальні маневри надмірно складними, навіть спричиняючи отруєння собаки, тому довелося евакуювати.

«Нала в стані алкогольного сп'яніння, я хотів її вивести, і вона цього не хотіла, вона потягнула мене і намагалася спуститися в область, де я знайшов слід, я відпустив її, там вона підробила і поранила лапу», - написали вони у Facebook, де вони розмістили кожен крок її героїчного життя.

У цьому місці рятувальний корпус шукав сім'ю, яка, як вони підозрювали, була поруч. Почувшице, пара Нали виявила, що це безпечна зона, тому, починаючи з сліду, який собака понюхала, була гарною ідеєю, і дійсно, вони знайшли їх там.

Померла собака-рятувальник Нала, яка врятувала 17 людей протягом своєї кар'єри (Фото: Facebook/ @K9Nalah)

Нала відвідав мобільний підрозділ факультету ветеринарної медицини та зоотехніки Національного автономного університету Мексики, і як тільки вона досягла заліза, вона звалилася перед усіма. Незважаючина те, що це підійшло б до кінця, ветеринари відмінно попрацювали.

«Я думав, що втрачу свого партнера, я рідко відчував цей страх і той відчай, вони сказали мені дозволити їм допомогти їй , і вони вивели мене з підрозділу, я не міг бути більш вдячний їм за увагу, яку вони їй дали того дня», - опублікували вони.

Через соціальні мережі, організації, установи та користувачі відправляли повідомлення про підтримку свого менеджера, після її смерті було оголошено майже 11 років.

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