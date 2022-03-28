Рейнальдо Руеда відправляє похвалу за Пекермана

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Bolivia - Estadio Agustin Tovar, Barinas, Venezuela - January 28, 2022 Venezuela coach Jose Pekerman. Picture taken January 28, 2022 REUTERS/Manaure Quintero

Цьоговівторка Колумбійська збірна зіграє своє життя проти Венесуели в Пуерто-Ордасі, де буде старий знайомий на лавці;Хосе Нестор Пекерман, який привів кавові команди до двох кубків світу (Бразилія 2014 та Росія 2018) іякий тепер буде суддею «Триколор», який є шукаю місце в Катарі 2022 репеча.

Сліднагадати, що з Хосе Нестором Пекерманом Колумбійська національна збірна мала найкращі показники на світовому чемпіонаті, досягнувши чвертьфіналу Бразилії 2014 року, коли він потрапив до місцевих жителів 2:1 і деДжеймс Родрігес торкнувся слави, вигравши Золотий черевик після закінчення бомбардира що конкурс.

Розаріно завжди виявляв своє захоплення нашою країною, оскільки у нього є колумбійська дочка, яка народилася, коли Пекерман захищав кольори Незалежності Медельїна в сімдесятих роках. І незважаючи на те, що він знаходиться на лицьовій стороні, аргентинці мають дуже особливу прихильність до Колумбії.

Вінпровів три матчі біля керма «Vinotinto» з рахунком двох поразок, які він зазнав від рук Уругваю та Аргентини, тоді як його дебют був з розгромом проти Болівії 4:1 в домашньому стані. Їх лідери накопичують вісім голів проти і п'ять на користь.

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Під час останньої прес-конференції професор Рейнальдо не скупився на визнання роботи колишнього техніка «Альбіцелеста» до матчу проти збірної Венесуели на стадіоні CTE Cachamay.

Єдиний варіант, який Колумбійська національна збірна повинна претендувати на Катар 2022, - це маршрут репехажу, і недостатньо перемогти Венесуелу, яку вона не побила як відвідувач кваліфікатором з 15 грудня 1996 року, коли він виграв 2:0 у Сан-Крістобалі з голами від Хорхе Бермудеса та Івана Рене Валенсіано.

Якщо вони досягнуть трьох очок на венесуельській землі, команді Рейнальдо Руеди доведеться очікувати, що Перу впаде в Лімі до Парагваю, що дало б їм квиток, щоб зіграти репехаж проти Об'єднаних Арабських Еміратів чи Австралії відповідно.

Нічия ще більше ускладнить ситуацію в Колумбії, оскільки, крім несприятливого результату, який повинні мати учні Рікардо Гареки, йому доведеться шукати Сантьяго де Чилі, де австралійці стикаються з «Шарруасом».

Хоча статистика ось-ось буде порушена, правда полягає в тому, що коли Хосе Нестор Пекерман стикався з Колумбією, він ніколи не програв. Слід нагадати, що колишній тренер Толука мав успішний прохід через U20 Аргентини.

Це буде четвертий раз, коли Руеда та Пекерман зіткнуться один з одним у відбірковому раунді, де гаучо має виграти двома перемогами та однією поразкою.

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