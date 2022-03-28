Війна Путіна - модель для Сі на Тайвані: менеджер фонду ESG

(Bloomberg) — Для Соні Коваль, яка керує одним із найстаріших соціально відповідальних інвестиційних фондів, російське вторгнення в Україну та що випливають за цим міжнародним засудженням шляхом санкцій, можуть стати загальною репетицією для Китаю.

Китайськийуряд розглядає капіталізм як «зупинку відпочинку на шляху до соціалізму» і все більше стримує свій колись «безперешкодний капіталізм», - йдеться про другу за величиною економіку у світі.

«Нас хвилює те, що ризики в майбутньому зростуть ще більше», - сказав Коваль, президент Zevin Asset Management в Бостоні. «Китайський уряд не зобов'язаний нікому, крім себе».

44-річнийінвестор заявив, що стурбований тим, що неспровокований напад Володимира Путіна на Україну може змусити президента Сі Цзіньпіна задуматися про те, що робити з Тайванем, який Китай вважає частиною своєї території. І якщо ви вирішите діяти, то ризик для фінансових ринків значно перевищує війну в Україні, адже глобальні інвестиції в Китай затьмарюють ризик Росії.

Китайстановить близько 30% орієнтирів на ринку, що розвиваються, тоді як Росія становила менше 5% до вторгнення в Україну. Використовуючи інший показник, кошти, які розглядають фактори екологічного, соціального та корпоративного управління, мають щонайменше 290 мільярдів доларів США, виділено на китайські активи, що приблизно в 15 разів перевищує суму, яку вони мали в російських активах до війни, згідно з даними, зібраними Bloomberg.

Зевін, який в кінці лютого обійшовся 720 мільйонів доларів, не вирішив, чи продавати свої ставки в двох китайських компаніях, що належать фірмі, сказав Коваль. Він не хотів ідентифікувати компанії.

Коваль, бабусі і дідусі якого були біженцями з України, коли вона була частиною Радянського Союзу, заявив, що стійкі інвестори не повинні інвестувати в Росію. Його вторгнення 2008 року в Грузію і анексія Криму через шість років були явними попереджувальними ознаками того, що інвестори повинні були уникати країни, сказав він.

Щостосується Китаю, то ставки набагато важливіші, оскільки країна є фундаментальною частиною глобальних ланцюгів поставок, оскільки вони виробляють все, від смартфонів до екскаваторів. Інвесторам буде «майже неможливо» позбутися впливу ланцюгів поставок, сказав Коваль.

«Ми повинні з'ясувати, як використовувати скальпель в Китаї», - сказав Коваль. «І непередбачуваність дій уряду може бути спрямована на різні сектори. Як інвестор без присутності на місцях, як ми будемо знати, якою буде наступна ціль?»

Ковальрозпочав свою кар'єру в інвестиціях у сталий розвиток близько 15 років тому і приєднався до Zevin в 2009 році. Фірма була заснована в кінці 1990-х Робертом Зевіном, піонером соціально відповідальних інвестицій, який покинув фірму чотири роки тому.

Найбільшастратегія Zevin, Global вдячність, втратила 8,6% чистої вартості за перші два місяці цього року. Минулого року він досяг 15% прибутку та річний прибуток 17,7% за останні три роки. Це більш-менш відповідає його орієнтиру, поєднанню індексу MSCI ACWI та проміжного керівного /Кредитного індексу Bloomberg.

Ковальсказав, що сильний інтерес до стійкого інвестування зменшиться, коли інвестори зрозуміють, що багато фондів, що бурчать свої облікові дані ESG (екологічне, соціальне та корпоративне управління), мало впливають на реальний світ. Інвестори та фонди, засновані на вірі, швидше за все, першими переведуть свої гроші з коштів, позначених ESG, на соціально відповідальні фонди, які краще відповідають їхнім місіям та цінностям, сказав він.

«Кожен намагається переконати своїх клієнтів, що вони мають вплив, але насправді ми не бачимо багато поведінкових результатів, незважаючи на грошову хвилю», - сказав Коваль. «Ударне прання - велика проблема».

Оригінальнапримітка:

Ветеран ESG бачить війну Путіна як шаблон для Сі, щоб захопити Тайвань

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