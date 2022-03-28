Поліцейські і підозрювані хуачіколеро зіткнулися з пострілами в Ідальго

Поліціяз Сан-Агустін Тлаксіака, Ідальго тапідозрюваних Уахілоросів зіткнулися з вогнепальною зброєюв громадіЕль-Хуйзашевранці понеділка, 28 березня, коли особовий склад уніфікований проводив патрулі по місту.

Поліцейськінібито напали на групу з близько 10 людей після закріпленнябілого фургона Chevrolet Express , який, як повідомлялося, вкрадений і, як вважають, був покинутий на місці.

Помітивши напад підозрюваного Huachicoleros, який носив довгу і коротку зброю, а також тактичну екіпіровку, формени відреагували так само на агресорів, які втекли на борту транспортних засобів. Владавсіх трьох рівнів влади здійснила операцію з безпеки , щоб спробувати знайти відповідальних за напад.

Нібито Huachicoleros нібито напав на формених людей, намагаючись їх відігнати, оскільки вони були на шляху до проведення обшуку приватного будинку, де відбувалися незаконні захоплення вуглеводнів.

Ідальго - це стан, в якому спостерігається найвища активність уачіколео (Фото: Куартоскуро)

У громаді Куаутепек, приблизно в шести кілометрах від місця , де відбулося протистояння, влада забезпечила підпільний захоплення всередині кабіни, розташованої в сільській місцевості містечка.

Обшук майна проводився за наказом судді, оскільки слідчі поліцейські представили докази наявності на місці діяльності хуачіколео. Влада забезпечила 2100 літрів вуглеводнів у будинку та шланги, підключені до трубопроводів Petroleos Mexicanos (Pemex), для передбачуваного видобутку вуглеводнів.

Персонал Генерального прокурора штату Ідальго (FGE), міністерської поліції, експерти та члени мексиканської армії брали участь в операції, яка призвела до захоплення 28 барабанів по 200 літрів кожен, а також 500 метрів шлангів , що з'єднують будівлю з вуглеводневі трубопроводи.

Як застраховані товари, так і вуглеводні були надані прокуратурі місцевої прокуратури в рамках доказів папки розслідування, раніше відкритої для справи. Про те, що ніхто не був заарештований за події.

Боротьба з хуачиколом залишає понад 136 мільярдів песо (Фото: PMT)

23 березня генерал Луїс Крещенсіо Сандоваль, глава Міністерства національної оборони (Седена), повідомив, що Ідальго - це держава, в якій найбільша кількість крадіжок палива , діяльність, відома як хуачикол.

Згідно з інформацією, поданою чиновником, у лютому було здійснено дев'ять арештів за злочини, отримані з хуачикола, на додаток до страхування 974,331 літрів вуглеводнів та виявлено 177 підпільних пострілів , що призвело до забезпечення трьох ділянок та 23 транспортних засобів.

Генерал Крещенсіо Сандоваль підкреслив, що 3,80 елементів Sedena в даний час присвячені повний робочий день боротьбі з huachicol, крім забезпечення безпеки дев'яти трубопроводів Petroleos Mexicanos.

Зі свого боку, президент Андрес Мануель Лопес Обрадор сказав, що завдяки діям проти Уачикола було врятовано близько 136 мільярдів песо, що єбільшою цифрою для фонду допомоги людям похилого віку.

«Не дозволивши huachicol, ми врятували 136 000 мільйонів песо, скільки це? Це більше, ніж ми призначаємо на пенсію старшим дорослим за рік, і, до речі, ми взяли на себе зобов'язання, що вони будуть збільшені», - сказав президент.

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