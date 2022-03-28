Племінниця Педро Кастільо отримала замовлення на обслуговування S/18,000 на MTC

ФаніЯкелі Облітас Паредес, політична племінниця президента Педро Кастільо , збирався скористатися двома контрактами з Міністерством транспорту та Комунікаціїв тому ж місяці, які склали кількість 18 тис. Сонць.

ОблітасПаредес, племінниця Лілії Паредес, є бухгалтером, а її сервісні замовлення були виграні 4 лютого цього року (на6000 підошв), а 24 числа того ж місяця (на12 000 підошв).

Програма «Панорама» вирушила додому племінниці президента, в Чоріллос, яка спочатку заперечувала наявність замовлень на обслуговування. Однак перед доказами він це визнав, але сказав, що це збіг, незважаючи на те, що перший наказ був затверджений лише через день після того, як було оголошено здатним пропонувати послуги державі.

БЛИЗЬКІСТЬДО ПЕДРО

Племінниця президента, на стороні його дружини, також була присутня на присязі глави держави і, за словами Панорами, була б частиною людей, які організували день народження племінниці президента.

Крім того, він реєструє 12 візитів до Палацу Уряду в період з серпня по жовтень 2021 року.

Він також фіксує зустріч з колишнім радником міністерського офісу МТК 24 вересня 2021 року. Фані Облітас сказав, що це тому, що вона подала заявку на посаду в Provías як «бухгалтерський аналітик III» і хотіла знати, що таке процедура. «Я зробив це особисто», - сказав він.

ПЕРШЕЗАМОВЛЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перший наказ датований 4 лютого 2022 року, щоб надати Службу з підготовки попередніх оцінок та доручень платежів, здійснених тими, що адмініструються в ЄРМ. Сумастановила 6 тисяч підошв за місяць. Лишеодного дня вона зробила процедуру, щоб стати постачальником державі.

Панорама вказала, що суму збирала Фані Облітас, яка сказала, що частина її роботи полягала в оновленні даних.

«Існує очевидне етичне порушення, оскільки існує кричущий конфлікт інтересів між людиною, яка близька до президента, тому що вона племінниця першої леді і укладає контракти з державою таким, очевидно, нерегулярним чином», - сказав Едуардо Еррера, виконавчий директор Privy Anti- Корупційна рада

ДРУГИЙПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ

Друге замовлення на обслуговування було датовано 24 лютого 2022 року для Sutran, який належить MTC. Послуга була «спеціалізованим управлінням в галузі управління інформацією для підуправління та управління транспортними засобами.

Сума, яку він збирався зібрати, становила 12 000 підошв протягом трьох місяців. Однак Фані Облітас запевнив, що відмовився від наказу після того, як звинувачення булипочуті в ВТС.

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