Педро Кастільо звинуватив вторгнення Росії в Україну в економічній кризі в Перу

Президент Педро Кастільо скористався своїм правом на захист в дебатах щодо вакансії проти глави держави, на підставах, передбачених статтею 113, пунктом 2 Конституції.

«Наша економіка вже мала високу інфляцію через кризу, породжену пандемією. Ми отримали Перу в жалобі за численні втрати, з його економікою зруйнованою, з цінами, які стають недоступними, якщо вони так зростуть. До цього, на жаль, був доданий конфлікт між Росією та Україною, який привів нас до цієї реальності, війни економіки; саме з цим ми повинні зіткнутися разом», - сказав він.

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