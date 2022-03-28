Педро Кастільо та 10 його фраз у Конгресі: «Це як ніби Паула фоли, а Олена покарана»

Президент ПеруПедро Кастільопредставив сьогодні вдень свій захист від руху президентськавакансія представлена опозиційним сектором КонгресРеспубліки, наякому сьогодні будуть обговорюватися і голосувати. Глава держави прибув до Палати у супроводі міністрів закордонних справ Сезарланда; житла, Гейнеральва; транспорту, Ніколаса Бустаманте; культури, Алехандро Саласа; справедливості, Фелікса Черо та оборони Хосе Гавідії. Після прибуття до парламенту він отримав привітання від голови Кабінету міністрів Анібала Торреса.
Ось деякі фрази, які президент залишив у своїй короткій промові до Конгресу сьогодні вдень.
-«Я ніколи не зроблю чистий аркуш законності і продовжуватиму всіма силами боротися, щоб закріпити інституційність».
-«Протягом цих місяців я зустрічався зі своїми людьми, відчував їх прихильність і визнання. Я також чув дуже суворі скарги та критику мого керівництва, які я слухаю і сприймаю зі смиренням».
-«Розкручена вакансія пов'язана з причиною постійної моральної недієздатності. Всім відомо, що він не містить жодного елемента, який підтримує його достовірно, оскільки це компіляція версій сектора преси».
-«Я запитую, як можливо, що я маю намір звинувачувати і покарати за дії третіх осіб? Це як ніби Паула фоли, а Олена покарана».
-«Крім того, факт, який привернув потужну увагу, полягає в тому, що рух був складений головним чином з урахуванням упереджених, суперечливих та непідтверджених журналістських звітів».
- «Цей рух є найкращим прикладом того, як медіа суд зумів отримати дозвіл на вакансію».
-«Перуанський народ, давайте працювати разом для боротьби з справжніми ворогами батьківщини, корупція, бідність, дискримінація, нерівність, невпевненість громадян, насильство над жінками - лише деякі з них».
-«Сьогодні вдень мене судитимуть ви, всупереч тому, що оголосили мої недоброзичливці, я особисто здійснив свій захист, посилений правдою, яку я викриваю».
-«Відмова від цієї вакансії не означає, що питання далі не досліджуються. Зовсім навпаки. Ми готові продовжувати співпрацювати з відповідними розслідуваннями та органами».
-«Конгресмени, я прошу вас проголосувати за демократію, проголосувати за Перу, проголосувати проти нестабільності».
РЕАКЦІЇ
Саме фраза Олени та Паули породила реакції у Twitter. Ось деякі з них.
ЗАХИСТВАКАНСІЙ
Президент Кастільо класифікував 20 пунктів руху вакансії на чотири частини, щоб відповісти на звинувачення:
По-перше, бриф був побудований на основі фактів, які вже обговорювалися в попередньому русі, який був поданий у грудні минулого року і які не були допущені. Томупрезидент заявив, що немає сенсу використовувати ті ж аргументи знову, оскільки це порушує право не бути двічі притягуватися до кримінальної відповідальності за один і той же вчинок.
По-друге, це стосується подій, учасниками яких є треті особи. У зв'язку з цим глава держави ставив під сумнів, як можливо, що він має намір звинувачувати і покарати його за те, що діяли третіми особами.
по-третє, цей рух вказує на факти, що перебувають під слідством як в прокуратурі, так і в самому парламенті. «Як це можна було санкціонувати, використовуючи ці факти, навіть не було підтверджено», - запитав президент.
По-четверте, в документі дається облік нових фактів, які не претендують на вакансію. У зв'язку з цим глава держави повторив, що він не має вагомих доказів та елементів, крім того, що був розроблений головним чином на основі медіа-версій.
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