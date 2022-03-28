Педро Кастільо та 10 його фраз у Конгресі: «Це як ніби Паула фоли, а Олена покарана»

Президент ПеруПедро Кастільопредставив сьогодні вдень свій захист від руху президентськавакансія представлена опозиційним сектором КонгресРеспубліки, наякому сьогодні будуть обговорюватися і голосувати. Глава держави прибув до Палати у супроводі міністрів закордонних справ Сезарланда; житла, Гейнеральва; транспорту, Ніколаса Бустаманте; культури, Алехандро Саласа; справедливості, Фелікса Черо та оборони Хосе Гавідії. Після прибуття до парламенту він отримав привітання від голови Кабінету міністрів Анібала Торреса.

Ось деякі фрази, які президент залишив у своїй короткій промові до Конгресу сьогодні вдень.

-«Я ніколи не зроблю чистий аркуш законності і продовжуватиму всіма силами боротися, щоб закріпити інституційність».

-«Протягом цих місяців я зустрічався зі своїми людьми, відчував їх прихильність і визнання. Я також чув дуже суворі скарги та критику мого керівництва, які я слухаю і сприймаю зі смиренням».

-«Розкручена вакансія пов'язана з причиною постійної моральної недієздатності. Всім відомо, що він не містить жодного елемента, який підтримує його достовірно, оскільки це компіляція версій сектора преси».

-«Я запитую, як можливо, що я маю намір звинувачувати і покарати за дії третіх осіб? Це як ніби Паула фоли, а Олена покарана».

-«Крім того, факт, який привернув потужну увагу, полягає в тому, що рух був складений головним чином з урахуванням упереджених, суперечливих та непідтверджених журналістських звітів».

- «Цей рух є найкращим прикладом того, як медіа суд зумів отримати дозвіл на вакансію».

-«Перуанський народ, давайте працювати разом для боротьби з справжніми ворогами батьківщини, корупція, бідність, дискримінація, нерівність, невпевненість громадян, насильство над жінками - лише деякі з них».

-«Сьогодні вдень мене судитимуть ви, всупереч тому, що оголосили мої недоброзичливці, я особисто здійснив свій захист, посилений правдою, яку я викриваю».

-«Відмова від цієї вакансії не означає, що питання далі не досліджуються. Зовсім навпаки. Ми готові продовжувати співпрацювати з відповідними розслідуваннями та органами».

-«Конгресмени, я прошу вас проголосувати за демократію, проголосувати за Перу, проголосувати проти нестабільності».

РЕАКЦІЇ

Саме фраза Олени та Паули породила реакції у Twitter. Ось деякі з них.

Twitter реагує на фразу Педро Кастільо.

Twitter реагує на фразу Педро Кастільо.

Twitter реагує на фразу Педро Кастільо.

Twitter реагує на фразу Педро Кастільо.

Twitter реагує на фразу Педро Кастільо.

Twitter реагує на фразу Педро Кастільо.

Twitter реагує на фразу Педро Кастільо.

Twitter реагує на фразу Педро Кастільо.

ЗАХИСТВАКАНСІЙ

Президент Кастільо класифікував 20 пунктів руху вакансії на чотири частини, щоб відповісти на звинувачення:

По-перше, бриф був побудований на основі фактів, які вже обговорювалися в попередньому русі, який був поданий у грудні минулого року і які не були допущені. Томупрезидент заявив, що немає сенсу використовувати ті ж аргументи знову, оскільки це порушує право не бути двічі притягуватися до кримінальної відповідальності за один і той же вчинок.

По-друге, це стосується подій, учасниками яких є треті особи. У зв'язку з цим глава держави ставив під сумнів, як можливо, що він має намір звинувачувати і покарати його за те, що діяли третіми особами.

по-третє, цей рух вказує на факти, що перебувають під слідством як в прокуратурі, так і в самому парламенті. «Як це можна було санкціонувати, використовуючи ці факти, навіть не було підтверджено», - запитав президент.

По-четверте, в документі дається облік нових фактів, які не претендують на вакансію. У зв'язку з цим глава держави повторив, що він не має вагомих доказів та елементів, крім того, що був розроблений головним чином на основі медіа-версій.

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