Паоло Герреро та критика аргентинського журналіста за використання трюкової фотографії неперевершеної мети Перу

ПаолоГерреро був одним з небагатьох гравцівнаціональної збірної Перу , який голосно виступав проти суддівства в поразціУругваю від кваліфікації Катару 2022 . Однак «Хижак» допустив помилку і не зрозумів, що завантажив відредаговану фотографію, щоб віддати перевагу «біколор», і це жорстко критикував аргентинський журналіст.

Програма Debate F почала говорити про помилку воротаря Серхіо Роше в п'єсі, яка закінчилася суперечками. «Що зробив Роше, я ще не розумію, це не був гол на сантиметр», - почав Мартін Ліберман. Колишній воротар Карлос Наварро пояснив, що хотів зробити уругвайський голкіпер. «Він втрачає слід, де він знаходиться, я отримую враження».

До розмови приєднався Даміан Трілліні. «Люди Перу були дуже розлючені, гравці, багато гніву. Переглядаючистатистику та таблицю, що нічия для Перу не змінила ситуацію, мені довелося перемогти». Ліберманпоказав іншу позицію. «Так, але Уругвай не кваліфікувався. Вибачте, була б можливість прямої кваліфікації для Перу».

«Перуанці були дуже розлючені, але правда полягає в тому, що вони не праві, і якщо вони цього не мають, незалежно від того, наскільки вони хочуть підробляти образи. ПаолоГерреро привертає мою увагу, він схопив зображення, яке було підроблено, і розмістив його у своєму акаунті в Instagram », - сказав Даніель Авельянеда. «Герреро змусив його видавати його, чи він помилявся?» , було питання, яке поставив Мартін Ліберман.

Журналіст Авелланеда відправив повідомлення шанувальникам «blanquirroja». «Готовим хлопцям докази показують, що м'яч не увійшов, історія закінчена і думають про перемогу в Парагваї».

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