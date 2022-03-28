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Понеділок 28 Березень 2022
Україна

Оскар2022: Мережі штурмують Уілла Сміта мемами після побиття Кріса Рока на церемонії Оскарів 2022 року

Уілл Сміт знявся в ганебний момент під час церемонії статуетки на Оскарах 2022 року, коли він вдарив Кріса Рока після жарту над Джадою Пінкетт Сміт

Newsroom Infobae

28 Березень 2022

УіллСміт побив свого партнера Кріса Рока, оскільки останнійвиконав жарт, який зробив головного героя « У пошуках щастя » сердитим , саме тоді він встав зі свого місця, зайняв сцену і вдарив ведучого в обличчя.

Така ситуація зробила це незграбним моментом у театральній кімнаті, оскільки різні артисти показали вираз впливу, оскільки не знали б, що відбувається зі своєю колегиною професією.

Це призвело до того, що тисячі користувачів Інтернету з гумором реагували на подію, оскільки творчість людей була представлена в соціальних мережах, що призвело до різних мемів подібних моментів, які траплялися на відкритому телебаченні, тому ось деякі з найбільш вірусних мемів:

Меми - Гольп де Уілл Сміт Кріс Рок

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