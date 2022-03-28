Оскар2022: Мережі штурмують Уілла Сміта мемами після побиття Кріса Рока на церемонії Оскарів 2022 року

УіллСміт побив свого партнера Кріса Рока, оскільки останнійвиконав жарт, який зробив головного героя « У пошуках щастя » сердитим , саме тоді він встав зі свого місця, зайняв сцену і вдарив ведучого в обличчя.

Така ситуація зробила це незграбним моментом у театральній кімнаті, оскільки різні артисти показали вираз впливу, оскільки не знали б, що відбувається зі своєю колегиною професією.

Це призвело до того, що тисячі користувачів Інтернету з гумором реагували на подію, оскільки творчість людей була представлена в соціальних мережах, що призвело до різних мемів подібних моментів, які траплялися на відкритому телебаченні, тому ось деякі з найбільш вірусних мемів:

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