Оскар 2022: чому Еміліо «Ель Індіо» Фернандес, як кажуть, надихнув статуетку

Під час церемонії вручення премії « Оскар» 2022 року були пережиті всі емоції: радість, гнів, смуток, меланхолія тощо . Були також незабутні моменти і деякі спогади, які виявилися цікавими фактами і міфами для деяких глядачів.

Про одну з них згадував колумбійський актор Джон Легуїзамо, який позичив свій голос персонажу Бруно у фільмі «Енканто», згадував історію, яка розповідає, як Еміліобув Ель Індіо Фернандес , великим мексиканським актором і режисером, був натхненням для статуетки, яка є вручили переможцям.

Перш ніж представити акт пісні «Ні говори про Бруно», він сказав, що «Переможці матимуть вдома 15 сантиметрів Мексики», як посилання на цей міф, який десятиліттями зберігається в устах гільдії та глядачів.

«El Indio» Фернандес був визнаний на міжнародному рівні за свою роботу, тому він провів період у Голлівуді, починаючи з 1920 року, протягом декількох років, щоб отримати цей досвід і залишити свій слід на одному з найважливіших етапів для світового кіно.

Долорес дель Ріо запропонував би «Індіо» Фернандес як модель (Фото: Twitter @CinetecaMexico)

Завдякицьому перебуванню та її дружбі з Долорес дель Ріо почалися чутки про натхнення для золотої статуетки, оскільки актриса була одружена з Седріком Гіббонсом, одним із засновників Академії кінематографічних мистецтв і наук, відповідальним за розробку нагороди в 1928 році.

Коли вона це робила, кажуть, що коли настав час, потрібна модель, тому мексиканець представив Фернандеса, який нібито прийняв, роздягнувся і був ключовим твором у формуванні цього визнання.

Незважаючи на те, що мексиканська та латиноамериканська аудиторія дуже пишається тим, що один з найвідоміших акторів зробив такий великий внесок у США та світ кіно, Академія спростувала версію.

«Стилізована фігура лицаря, що тримає меч хрестоносців, що стоїть на плівковому барабані з п'ятьма радіостанціями, що представляють п'ять оригінальних гілок Академії (актори, режисери, продюсери, техніки та письменники). Жоднамодель не використовувалася в процесі проектування», - вони розмістили на офіційному сайті.

Звичайно, серця багатьох були розбиті, читаючи цей опис, але історія назавжди залишиться в записах церемоній після цього 27 березня, а також у спогадах людей, які завжди підтримають версію, що «El Indio» Фернандес був справжньою моделлю статуетки.

Євгеніо Дербез отримав нагороду за найкращий фільм за роль у «CODA» (Фото: Reuters/Майк Блейк)

Мексиканцем, який також виділявся на цій 94-й премії «Оскар», був E ugenio Derbez, який отримав нагороду за найкращий фільм за участь у фільмі CODA . Із соціальних мереж він взяв хлопки та визнання глядачів, тому вирішив відсвяткувати це на відстані з мексиканцями.

Зісвоїх соціальних мереж він випустив захоплююче повідомлення посеред святкування свого тріумфу на преміях Оскара 2022 року. Помітнозадоволений перемогою, він завантажив у соціальні мережі відео того моменту, колиЛеді Гага та Ліза Мінеллі представили категорію найкращого фільму,який після відкриття конверта виявив, що це не менше, ніж CODA, фільм, де він брав участь.

«Хай живе Мексика!!! , Сьогодні ввечері переможцем стала включення. Хай живе мистецтво кіно. CODAпоказала, що ви завжди можете скласти історію, навіть без великих імен чи бюджету, але вклавши в неї все своє серце», - це були слова, які він написав у наступній публікації.

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