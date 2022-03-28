Оскар 2022: чому вони пам'ятали Едуардо Яньєса після того, як Уілл Сміт вдарив Кріса Рока

Церемонія Оскара 2022 року , перша особисто після того, як вони були призупинені через пандемію COVID-19, залишила незабутні моменти. Актори, які вперше завойовують статуетку, дивують в деяких категоріях, але всі ніколи не забудуть цю гала через те, що вийшов зі сценарію La Academia.

Уілл Сміт, відомий актор, який виграв свій перший «Оскар» за роль у фільмі Король Річард: Родина, яка перемогла, вразив коміка Кріса Рока в обличчя після того, як останній пожартував з алопеціюзазнала дружина Сміта,Джада Пінкетт Сміт, перш ніж вручити лауреату премії «Найкращий документальний фільм».

Цей незручний момент був телевізійний наживо, хоча в деяких країнах вони цензурили дискусію після перевороту. Однак діалог між ними почав поширюватися в соціальних мережах і прохання, яке серед образ зробив Уілл Сміт Рок:

Мережі відразу ж відреагували на удар посеред церемонії. Одніаплодували тому, як він захищав свою дружину, але інші не погодилися з бурхливою реакцією актора. Хоча всі вони щось погодилися: образивши Джаду Пінкетт через свою зовнішність і алопецію, яку вона страждає.

Ще один сектор соціальних медіа не упустив момент згадати подібну подію, але зайнявши необхідні відстані, знявшись з мексиканським актором Едуардо Яньєсом проти репортера під час червоної доріжки.

Того дня, у жовтні 2017 року, під час презентації кіносервісу «Пантая» в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, він вдарив розважального журналіста Пако Фуентес, який відвідував програму El Gordo y la Flaca, що транслювалася в мережі Univision.

Реакція Яньєса полягала в тому, що Фуентес допитував його про інцидент, який його син знявся у Сполучених Штатах. Молода людина відкрила рахунок на платформі пожертвувань, щоб бути підкріплені грошима, щоб відремонтувати свій автомобіль після аварії.

«Якщо ви так стурбовані моїм сином, ви надсилаєте йому гроші, людині, або ви йдете і говорите йому», - відповів роздратований актор.

«Люди - це ті, хто хвилюється», - сказав репортер, що викликало більш бурхливу реакцію актора. «Це лайно *, це те, що ви говорите, щоб люди потрапляли в те, що їм не байдуже», - сказав Яньес незадовго до того, як ляпати репортера.

Інцидент викликав великі суперечки, і хоча незабаром після того, як Яньєс вибачився у Twitter, меми спалахнули, і Фуентес вирішив розпочати судовий процес, який він виграв у 2020 році , і з яким він отримав велику суму грошей як репарацію за Яньєс переворот.

У цьому контексті люди згадали цей момент і порівнювали його з тим, що сталося на Оскарі 2022 року. Між мемами і жартами цифрові платформи були наповнені спогадами. Деякі навіть вказували, що Яньєс пишатиметься тим ударом, який змусив мікрофон, який носив Кріс Рок гул.

Вони також згадали, як цікавість, того актора Еудженіо Дербеса, який отримав статуетку завдяки перемозі CODA як найкращий фільм ,Був присутній в обох подіях. З ляпасом Яньєса він точно відстав від моменту; в той час як під час перевороту Сміта він був змішаний у аудиторії.

Програма Se Vale, яка транслювалася на Televisa, також увійшла в жарти людей, оскільки вони згадували, що кожного разу, коли гість зазнав величезної аварії, постановка грала пісню «Arremangala, repujala» для ведучих танцювати, ситуація, яку можна було повторити на 2022 Оскар.

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