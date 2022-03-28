Оскар 2022: так відреагував Еудженіо Дербез після нагороди за найкращий фільм за «Коду»

2019 Kids Choice Awards – Arrivals – Los Angeles, California, U.S., March 23, 2019 – Actor Eugenio Derbez. REUTERS/Danny Moloshok

Еудженіо Дербез, мексиканський актор, сценарист і продюсер, який зайняв дуже важливе місце в голлівудській кіноіндустрії, випустив захоплюючий твіт посеред святкування свого тріумфу на останньому Оскарі 2022 року.

Помітно задоволений перемогою, він завантажив у соціальні мережі відео того моменту, коли Леді Гага та Ліза Мінеллі представили категорію найкращого фільму, який після відкриття конверта виявив, що це не менше, ніж CODA, фільм, де він брав участь.

«Хай живе Мексика!!! , Сьогодні ввечері переможцем стала включення. Хай живе мистецтво кіно. CODA показала, що ви завжди можете скласти історію, навіть без великих імен чи бюджету, але вклавши в неї все своє серце», - це були слова, які він написав у наступній публікації.

Євгеніо Дербез відсвяткував перемогу «Коди» на Оскарі 2022 року

Але це не перша велика нагорода, яку вони отримали. У ніч на 27 лютого з ангара Баркера в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, відбулися нагороди Гільдії акторів (SAG Awards) . Там Еудженіо Дербез увійшов в історію, вигравши свою першу нагороду SAG завдяки своїй участі у фільмі CODA (2021) .

Мексиканський актор разом зі своїми товаришами по команді Трой Котсур, Емілією Джонсом, Марлі Матлін і Даніелем Дюрантомзавоював свою першу спільну преміюSAG в категорії кращого акторського складу фільму, завдяки їх участі у фільмі режисера Сіана Хедера.

CODA — англомовна адаптація французького фільму 2014 року«сім'я Бельєр » режисера Еріка Лартігау. Хоча Дербез пишається роллю, яку він зіграв у цій постановці, він не очікував, що його номінують на роль у фільмі, однак він пишається тим, що був частиною цього чудового проекту, який вже завоював нагороди на інших міжнародних кінофестивалях.

У цьому фільмі, який виграв «Оскар» за найкращий фільм, 60-річний актор грає Бернардо Віллалобос (містер. V), талановитого вчителя музики , який грає на фортепіано і мотивує свого учня Рубі Росса , який є дочкою глухих і німих батьків, здійснити свою мрію бути співаком.

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