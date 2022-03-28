Оскар 2022: Чи звинувачує Кріс Рок проти Уілла Сміта після нападу з боку актора? Влада вже говорила

Цієї неділі, 27 березня, учасники, які зібралися в театрі Dolby в Лос-Анджелесі, стали свідками одного з найбільш незручних моментів в історії Оскарів. Уілл Сміт встав зі свого місця, підійшов до сцени і перед нею все ляпав Кріса Рока, який наважився знущатися над алопецією Джади Пінкетт. Як ви пам'ятаєте, актриса відкрито говорила про свою хворобу, але прийняла, що для неї це досить делікатна тема.

Хоча це правда, є багато тих, хто виступає за ставлення співака, інший відкидає насильство, яке Сміт здійснював проти Рок. Однак на цьому це не зупиняється, оскільки агресію бачили всі, і комік має достатньо зброї, щоб натиснути звинувачення проти головного героя короля Річарда і вимагати для нього важкої санкції.

Що зробить Кріс Рок? З цією метою у нас вже є відповідь. Департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що комік не тисне звинувачення проти переможця за найкращу акторську роль на цій останній гала-концерті «Оскар».

«Фігурант відмовився подавати поліцейський протокол», - йдеться в заяві органу влади.

«Дослідницькі організації LAPD знають про інцидент між двома людьми під час програми «Оскар». Інцидент передбачав один чоловік ляпас іншого», його можна прочитати.

«Фігурант відмовився подавати протокол поліції. Якщо залучена сторона захоче повідомити про поліцію пізніше, LAPD буде доступний для заповнення слідчого звіту», - додав він.

Зі свого боку, Рок не говорив про це ні після церемонії, ні через соціальні медіа. Багато - очікування, яке сплетене після цього інциденту, яке шокувало шанувальників Уілла Сміта та любителів кіно.

Як ви пам'ятаєте, Сміт не просто ляпав Рок, він також кричав на нього: «Тримайте ім'я моєї дружини з рота», замовчуючи аудиторію і приголомшив Кріса, який продовжив свою презентацію, не посилаючись більше на облисіння Джади.

УІЛЛСМІТ І ЙОГО ВИБАЧЕННЯ ПІСЛЯ ПОБИТТЯ КРІСА РОКА

Уілл Сміт вибачився перед Академією під час своєї подячної промови після Оскара за найкращу акторську роль фільму короля Річарда. Хоча він не посилався безпосередньо на інцидент, який він знявся за кілька хвилин тому, головний герой короля Річарда виступив з емоційною промовою, яка мала б багато спільного з тим, що сталося.

Мабуть, Сміт та його сім'я не будуть добре провести час після хвороби, з якою стикається Джада, тому торкаючись цього питання і більше як знущання є чутливим для Сміта Пінкеттса.

«Я знаю, щоб робити те, що ми робимо, ми повинні мати можливість терпіти зловживання. Ви повинні бути в змозі змусити людей говорити з розуму про вас. У цій справі ви повинні мати можливість змусити людей неповажати вас», - зі сльозами сказав актор.

«Ви повинні посміхатися і робити вигляд, що це нормально. Але Річард Вільямс (його персонаж короля Річарда) і те, що я люблю, що Дензел [Вашингтон] сказав мені кілька хвилин тому: «У найкращі моменти будьте обережні, саме тоді диявол приходить до вас», - додав він.

Уілл Сміт зробив висновок, звернувшись до Академії. Вибачившись, він сказав, що сподівається, що наступного року його запросять знову.

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