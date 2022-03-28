Через рік після феміциду Вікторії Салазар, жінка Сальвадорана, вбита поліцейськими в Тулумі

Кілька організацій громадянського суспільства закликали в понеділок до «справедливості та повернення шкоди» у справі сальвадорського мігранта, якого в березні 2021 року вбили чотири поліцейські в Тулумі, штат Кінтана-Роо.

«Через рік після феміциду Вікторії Салазар, жінки-Сальвадоранки, визнаної біженцем у Мексиці з 2018 року, влада (...) продовжує затягувати слухання справи, припиняючи її без попереднього повідомлення тим, хто юридично представляє сім'ю, тоді як слідству не вистачає статі перспектива і повнота, що призводить до безкарності та відсутності доступу до правосуддя для родини Вікторії», - йдеться у заяві.

27 березня 2021 року сальвадорський мігрант Вікторія Есперанса Салазар, 36 років та мешканка Мексики за гуманітарною візою з 2018 року, загинула четверо поліцейських у Тулумі.

Смерть Салазара викликала обурення в Мексиці та Сальвадорі та спонукала протести міжнародних організацій та груп, які звинуватили мексиканські силовики в расизмі та мізогіні, а також претензіях Сальвадору.

На початку квітня влада Мексики пов'язала чотирьох поліцейських, трьох чоловіків і одну жінку, з кримінальним провадженням за злочин феміциду проти Вікторії.

У серпні 2021 року Національна комісія з прав людини (CNDH) видала рекомендацію з проханням, серед іншого, про публічне вибачення, медичну та психологічну допомогу за сім'ю та визнання жертвами. Це, за їхніми словами, «було проігноровано владою».

Для законних представників «хоча Рекомендація не стосується думки непрямих жертв, вона не має перспективи гендерної чи транснаціональності, вона не встановлює механізмів її дотримання, вона не враховує терміни судового процесу в публічному вибачення і робить не наголошувати на необхідності проведення розслідування вичерпним, після семи місяців видачі ні найменших зусиль влади виконати його не спостерігається».

Вони додали, що пошук справедливості, яку вони ведуть, не обмежується справою Вікторії, але прагне бути голосом тисяч жінок-мігрантів, претендентів на міжнародний захист і біженців, для яких Мексика «не гарантує захист і доступ до правосуддя, навпаки, неодноразово порушує їх роблячи їх невидимими, дискримінувати їх і увічнити інституційне насильство».

Заява підписана Фондом правосуддя (FJEDD), Правова допомога з прав людини AC (Asilegal), Інститутом жінок з міграції (Imumi) та доступ до притулку Мексика, організації, які супроводжують сім'ю та задокументовані невідповідності у кримінальному процесі.